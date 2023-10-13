Стало відомо чому пасажирів не випускають із літака, якщо рейс затримується

Уявіть собі ситуацію: ви пройшли на свій рейс, посіли місце, пристебнули ремінь безпеки та перевели свій телефон у режим польоту. Потім капітан оголошує за гучним зв’язком, що рейс затримується, літак не може залишити злітну смугу, і ви не знаєте, скільки чекати.

Багато хто, безперечно, задається питанням, чому не можна просто покинути борт. Експерт із подорожей розповідає, з яких причин пасажирів не випускають із літака, передає Sky News.

Чому пасажирів не випускають із літака назад у термінал?

Шон Тіптон, представник Асоціації британських туристичних агентів (ABTA), розповів, чому це не так просто, як може здатися.

“У разі виникнення проблем із системами управління повітряним рухом літак змушений чекати своєї черги на зліт”, – наголошує містер Типтон.

Відразу неясно, скільки триватиме затримка. Літак може бути дозволено злетіти через годину, але потім і цей час можуть відкласти. Борт повинен бути готовим до зльоту, як тільки з’явиться можливість. Це неможливо, якщо сотні пасажирів блукають довкола гейту.

Евакуація всіх з борту літака потребує часу, і процедури посадки мали б повторитися, щоб переконатися, що кожен пасажир повернувся на борт. За цей час рейс міг би проґавити свій слот.

“Це, безумовно, дратує, якщо ви сидите в літаку дві чи три години, але це зроблено для зручності пасажирів”, – додав містер Тіптон.

У Європі законами передбачено, що пасажирам має бути запропонована можливість залишити літак, якщо вони перебувають на злітній смузі понад п’ять годин. Як стверджує містер Тіптон, затримки такої тривалості на злітній смузі трапляються рідко.

Крім того, авіакомпанії зобов’язані надати закуски, якщо затримка перевищує дві години на коротких рейсах. Зазвичай пасажирам пропонують воду та гарне перекушування.