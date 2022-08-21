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Стало відомо, чому ніхто ніколи не бачив вагітних стюардес

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
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Стало відомо, чому ніхто ніколи не бачив вагітних стюардес

Під час польоту стюардеси не лише відповідають за безпеку та комфорт пасажирів, вони також є візитівкою авіакомпанії. Можливо, ви помічали, що стюардесами працюють лише юні та симпатичні жінки. А вагітну стюардесу зустріти зовсім неможливо. “ДІП” з’ясував чому.

Коли стюардеса дізнається про своє становище, вона має підійти до терапевта та повідомити про свій стан. У цьому необхідно підтвердити наявність вагітності довідкою від гінеколога. Після медичної комісії дівчина отримує відсторонення від льотної діяльності.

Далі стюардеса йде до відділу кадрів, де пише заяву. А потім авіакомпанія просто переводить її на легку працю, а саме надає роботу на землі із зменшеною кількістю робочих годин на тиждень та без нічних змін. З моменту списання та до відходу в декрет співробітниця отримує середню заробітну плату за останні 12 місяців.

У великих авіакомпаніях декрет іде досить багато жінок, тому не кожній вдається отримати роботу в офісі. У цьому випадку вони залишаються вдома та періодично приїжджають на роботу.

Літня діяльність протипоказана вагітним жінкам через навантаження. Під час польоту стюардесам доводиться піднімати тяжкості, завжди є потенційний ризик надзвичайних подій, а особливості графіка передбачають наявність нічних змін та перепадів тиску на висоті. Все це може зашкодити майбутній дитині.

Однак раніше правила були менш гуманними щодо здоров’я жінок. Десятки років тому на вагітність ніхто не звертав уваги. Якось стюардеса навіть народила хлопчика під час польоту.

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