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Туризм

Стало відомо, чому на борту літака навіть улітку буває холодно

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Стало відомо, чому на борту літака навіть улітку буває холодно

Подорожуючи до спекотних країн, одягнені в літні речі пасажири літаків часто відчувають сильний холод на борту, і цьому є просте пояснення.

Виявляється, бортпровідники спеціально знижують температуру в салоні літака, щоб полегшити політ пасажирам, які погано почуваються на борту, пише The Sun з посиланням як на бортпровідників, так і на вчених.

Зокрема, стюардеса Крісті Кербель розповіла New York Times: “Ось секрет бортпровідника: іноді ми навмисно тримаємо літак холодним. Людям, які борються з повітряною хворобою, спека посилює ситуацію. Ми не хочемо, щоб хтось використав ці паперові пакети (якщо знудить – ред.)”.

У той же час, профільні експерти підтверджують, що низькі температури в літаках можуть запобігти втраті свідомості пасажирами.

Дослідження ASTM International показало, що пасажири легше втрачають свідомість під час польоту через гіпоксію. Непритомність трапляється, коли тканини тіла не отримують достатньої кількості кисню, і цей стан лише погіршується через високий тиск у кабіні та високі температури.

Саме тому, щоби зменшити кількість інцидентів, авіакомпанії вирішили зробити свої салони прохолодними після зльоту. Тим більше, що відомі випадки, коли гіпоксія призвела до авіакатастрофи – у 2005 році на рейсі з Кіпру до Греції впав тиск у кабіні, що призвело до втрати свідомості екіпажем і, зрештою, до падіння літака, внаслідок чого всі, хто знаходився на борту загинули.

У той же час Хайді Фергюсон, яка пропрацювала стюардесою 20 років, в інтерв’ю Best Life розповіла, чому одні сидіння в літаках холодніші за інші: “Найхолодніші місця в літаку – біля вікна. Система вентиляції знаходиться прямо над ними, а температура повітря на більшості рейсів дуже низька”.

При цьому популярна в TikTok стюардеса Вікторія додала, що слід уникати рядів з 7 по 15, оскільки там також може бути холодніше. Також варто триматися подалі від лав біля виходів.

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