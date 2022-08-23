Стало відомо, чому ілюмінатори в літаках округлі

Чи замислювалися ви колись, чому вікна в літаку округлі, а не квадратні чи навіть трикутні? Така форма ілюмінаторів вигадана авіаінженерами не просто так. Навіщо? Розповідаємо у матеріалі “ДІП”.

У перших літаків вікна були квадратними, як кватирки у будинках. Але потім у 50-х роках минулого століття трапилася авіакатастрофа. Літак під назвою “Комета” розвалився просто в повітрі. Протягом кількох місяців розгерметизація відбулася ще у двох лайнерах, після чого інженери почали проводити ретельні дослідження та випробування. Через те, що швидкість і висота польотів значно збільшилися з розвитком авіабудування та винаходу реактивних двигунів, корпуси літаків почали випробовувати вищі навантаження, а метал швидше зношуватися. Розгерметизація відбувалася в кутку ілюмінатора, тому що на нього впливав сильний тиск.

Щоб забезпечити рівномірний розподіл навантаження у вигляді перепадів температур та тиску, авіаінженери вигадали робити ілюмінатори округлими. Як це працює?

Коли літак злітає, зовнішній тиск падає швидше, ніж внутрішній. Це викликає розширення корпусу та створює напругу, яка наростає. Квадратні ілюмінатори не пропускають напругу, а збільшують її у місцях різких змін форми. Воно концентрується по кутах, тим самим провокуючи появу тріщин на корпусі. Округлі вікна дозволяють напрузі пройти легко, без перешкод. Воно змінює напрямок та збільшує тиск.

З цієї ж причини округлими роблять всі деталі корпусу, двері і люки, що несуть.