Список: Що потрібно взяти з собою в наметовий похід

Кожен турист має своє розуміння наметового відпочинку. Для одних – це виїзд на природу з ночівлею в наметі, розслаблюючий та творчий. Для інших це активний туризм. А для третіх – це багатокілометровий похід. “ДІП” розповість, що брати із собою у наметовий похід.

Перелік необхідних речей, які потрібно взяти із собою суттєво різниться залежно від типу відпочинку, тому ми зупинимося на тому варіанті, коли ваш відпочинок спрямований на розслаблення, а не на подолання.

Намет

Вибір наметів величезний, починаючи від невеликих спальних місць, закінчуючи величезними наметами. Ви навіть можете збудувати наметову кухню! Однак, якщо намет вам потрібний один – двічі на рік, не варто купувати дорогий намет. Єдиний важливий момент – вона повинна бути непромокаєма зверху і знизу.

Рюкзак

Якщо ви плануєте ходити в походи часто, то краще купити спеціальний рюкзак, він легкий і місткий. Міські і навіть туристичні рюкзаки громіздкі та важкі власними силами.

Килимки та спальники

Щоб спати у наметі, необхідно на щось лягти. Від пінок туристи поступово відмовляються і купують килимки або гумові матраци. Але навіть за наявності матраца, спальники, все одно потрібні.

Теплий одяг та взуття

Зрозуміло, що ви повинні їхати у похід у зручному одязі. Але не менш важливо взяти із собою щось тепле, навіть якщо ви їдете неподалік будинку. Вечори та ночі можуть бути холодними, особливо біля води, тому теплий джемпер та штани (хоча б спортивні) можуть виявитися дуже доречними. Та й прогнози часто змінюються, а комарі влітку завжди орудують.

Посуд

Краще відразу замінити пластиковий посуд на багаторазовий, а потім відштовхуватися від своїх планів. Один день можна протягнути і на бутербродах з овочами, але на природі навіть найпростіша їжа виходить дуже смачною, тому можна взяти з собою невелику сковорідку та казанок і зробити чудовий сніданок вранці.

Дрібниці

Вологі серветки, косинку від сонця, невеликий рушник з мікрофібри, туалетний папір, зубна паста і щітка, крем для обличчя, мазі від кліщів та комарів – все це необхідно взяти з собою, але тут список справді у кожного унікальний.

Аптечка

Відпочиваючи на природі, завжди є ризик поранитися. Тому похідна аптечка туриста повинна бути завжди під рукою. Необхідно взяти спирт та бинти, болезаспокійливі, зеленку та ті ліки, які ви приймаєте на постійній основі.