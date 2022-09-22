Ми всі знаємо правило напам’ять: “Будь ласка, переконайтеся, що ваші сидіння у вертикальному положенні, столики прибрані, штори на вікнах підняті, ноутбуки зберігаються на верхніх полицях, а електронні пристрої переведені в режим польоту”.

Тепер перші чотири розумні, правда? Штори на вікнах мають бути підняті, щоб ми могли бачити, чи є надзвичайна ситуація, наприклад пожежа. Столи-підноси необхідно усунути, а сидіння поставити вертикально, щоб ми могли швидко вибратися з ряду.

Ноутбуки можуть стати снарядами у надзвичайній ситуації, тому що кишені на спинках сидінь недостатньо міцні, щоб умістити їх.

І мобільні телефони мають бути переведені в режим польоту, щоб вони не могли викликати аварійну ситуацію в літаку, чи не так?

Ну це залежить від того, кого ви запитаєте.

Технології значно просунулися вперед

Авіаційна навігація та зв’язок залежать від радіослужб, які координуються для мінімізації перешкод із 1920-х років.

Цифрові технології, що використовуються в даний час, набагато досконаліші ніж деякі з старіших аналогових технологій, які ми використовували навіть 60 років тому. Дослідження показали, що персональні електронні пристрої можуть випромінювати сигнал у тій самій смузі частот, що і бортові системи зв’язку та навігації, створюючи так звані електромагнітні перешкоди.

Але в 1992 році Федеральне авіаційне управління США та компанія Boeing у ході незалежного дослідження вивчали використання електронних пристроїв для боротьби з перешкодами від літаків та не виявили проблем із комп’ютерами чи іншими персональними електронними пристроями на некритичних етапах польоту. (Зліт та посадка вважаються критичними етапами.)

Федеральна комісія зі зв’язку США також почала створювати зарезервовані смуги частот для різних цілей, таких як мобільні телефони, авіаційна навігація та зв’язок, щоб вони не заважали один одному.

Уряди по всьому світу розробили одні й ті самі стратегії та політику для запобігання проблемам із перешкодами в авіації. В ЄС електронні пристрої можна використовувати з 2014 року.