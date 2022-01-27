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Туризм

Справжня їжа економкласу: відео крихітного перекусу в літаку розірвало мережу

Євгеній Подольський

Бортове харчування останніми роками стало одним із напрямків, де авіакомпанії регулярно намагаються знизити витрати. Не дивно, що користувачі соцмереж зі сміхом відреагували на черговий ролик, у якому пасажир продемонстрував, чим його пригощають на борту.

Відео розмістила юзер платформи Reddit. У ролику, знятому під час польоту на борту американської авіакомпанії Delta, її хлопець розкриває упаковку кренделів. Всупереч очікуванням молодої людини, він дістав з пакета лише один крихітний брецель (маленький хлібобулочний виріб у формі кренделя). Розмір порції розсмішив американця.

Як пояснила дівчина, у інших пасажирів були нормальні упаковки з великою кількістю кренделів усередині, проте вони з молодою людиною не захотіли змінювати перекушування, оскільки, за її словами, “під час польоту їжу беруть просто так, тому що просто сидіти в крихітному кріслі неймовірно нудно”.

Публікація здивувала користувачів мережі. “Низькокалорійний перекус!”, “Не з’їси все в один присіст”, “Справжня їжа економкласу”, “Люди, які затвердили ці порції, – хобіти”, – пожартували коментатори.

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