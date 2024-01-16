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Співака Хуліо Іглесіаса затримали в аеропорту Домінікани через 40 кг продуктів у багажі

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Співака Хуліо Іглесіаса затримали в аеропорту Домінікани через 40 кг продуктів у багажі

Як повідомляє Dominican Today, іспанського співака Хуліо Іглесіаса було затримано в аеропорту Домінікани через 40 кг продуктів у багажі.

Інцидент стався в аеропорту Пунта-Кани. У багажі співака, що прилетів із Багамських островів, знаходилися свіжі продукти — куряче м’ясо, полуниця, малина, буряк, шпинат та інші овочі та фрукти.

Вміст валізи конфіскували, оскільки ввезення продуктів до Домініканської Республіки заборонено.

Самого співака та осіб, які подорожували з ним, відпустили після втручання влади Домінікани.

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