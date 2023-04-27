Сонна хвороба та гепатит А: інфекціоніст розповів, якими хворобами можна заразитися у подорожах

Під час поїздок за кордон багато туристів забувають про профілактику, через що нерідко стикаються із зараженням небезпечними захворюваннями та інфекціями. Найпоширенішими з них є інфекційні та паразитарні, а також гепатит А. Про це розповів доктор медичних наук, лікар-інфекціоніст.

За словами експерта, під час планування подорожі насамперед варто вивчити, які захворювання поширені у тому чи іншому регіоні, а також звернутися до лікаря, який призначить необхідні обстеження та препарати для профілактики інфекцій та вірусів.

“Наприклад, в Африці, Азії та на Близькому Сході поширена малярія. Це інфекційне захворювання передається через укуси москітів, що мешкають у тропічних регіонах. Препарати для профілактики малярії потрібно приймати задовго до поїздки. Самолікування марно, а без своєчасного втручання захворювання може приводитись до захворювання”, – застеріг інфекціоніст.

Він зазначив, що часто туристи стикаються у подорожах із паразитарними інфекціями, особливо поширеними у тропічних країнах, де від них щороку помирає близько 2 млн осіб.

“Щоб уникнути дизентерії, дифтерії та черевного тифу, необхідно їсти лише у перевірених закладах та ретельно мити фрукти кип’яченою або бутильованою водою. Також не варто вживати напої з льодом”, – рекомендував експерт.

Можна, за його словами, заразитися у подорожі та африканською сонною хворобою, рознощиком якої є муха цеце. Збудник захворювання потрапляє в організм через укус комахи. На початковій стадії з’являється лихоманка та біль у тілі, а надалі інфекція вражає нервову систему. Можливі у своїй судоми, параліч, напади епілепсії. Назва “сонна хвороба” теж невипадкова: людина відчуває сильну втому і може спати близько 20 години на день. Надалі цей стан переходить у комусь і смерть.

“У найменш розвинених країнах близько половини туристів заражається гепатитом А. Вірус потрапляє в організм через воду, їжу або при контакті з інфікованим. Для профілактики захворювання потрібно вакцинуватися не менше ніж за два тижні до поїздки. Пекуче сонце може спровокувати не лише опік, а й рак шкіри”, – попередив лікар.