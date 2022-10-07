Сон-туризм набирає популярності у світі

У готелях та на курортах по всьому світу протягом ряду років набирає популярності сон-туризм – з’являється все більше місць та послуг, орієнтованих на сон. Докладніше про такий формат відпочинку розповів портал CNN, повідомляє Dip.org.ua.

Фахівці відзначають, що популярність бере початок із пандемії коронавірусу. В результаті ряд великих гравців у готельній індустрії зосередили свою увагу на тих, хто страждає від недосипання.

Наприклад, перший у Лондоні готель, орієнтований на сон, Zedwell, який пропонує гостям номери, оснащені інноваційною звукоізоляцією, відкрився на початку 2020 року, а шведський виробник ліжок Hastens відкрив перший у світі бутік-готель Hästens Sleep Spa на 15 номерів у португаль. Коїмбра.

Лікар Ребекка Роббінс, яка займається дослідженнями сну, пояснює, що така тенденція назрівала давно. У минулому готельна промисловість переважно була зосереджена на речах, які насправді відволікають від сну. Але насправді більшість туристів заселяються в готелі, щоб поспати.

“Люди часто пов’язують подорож з декадентською їжею, збоєм режиму сну, відвідуванням визначних пам’яток і всім тим, що ви робите під час подорожі, по суті, за рахунок сну, здоров’я та благополуччя”, – пояснила вона.

Гіпнотерапевт, тренер з медитації та холістики Мальміндер Гілл також помітив зміну ставлення до сну.

“Сон є важливим аспектом нашого життя. Нестача сну може викликати безліч різних проблем в організмі та для вашого психічного здоров’я”, – наголошує спікер.

Спеціаліст уклав партнерську угоду з готелем Belmond у Лондоні, щоб створити спеціальні послуги для гостей із проблемами сну.

У рамках послуг туристам почали частіше пропонувати номери, оснащені інноваційною звукоізоляцією або покращеними ліжками, а також спеціальні умови для медитацій та релаксу, включаючи “меню подушок” залежно від того, в якій позі гість воліє спати, ароматерапію та розслаблюючі трав’яні напої.