Сьогодні у світі відзначається Міжнародний день туризму

Сьогодні, 27 вересня, у світі відзначається Міжнародний день туризму. Це свято мільйонів мандрівників та співробітників турсфери, його святкують у понад 150 країнах, у тому числі в Україні.

Свято було засноване Генасамблеєю Всесвітньої туристської організації (UNWTO) у 1979 році у місті Торремолінос (Іспанія), дата його проведення присвячена до моменту прийняття Статуту UNWTO у 1970 році. З того часу туризм став одним із основних секторів економіки багатьох держав.

Активно Всесвітній день туризму святкують у багатьох країнах із розвиненою турсферою – у Греції, Італії, Франції, Таїланді та інших. Але наймасштабніші заходи відбуваються на батьківщині свята — в іспанському Торремоліносі, де влаштовується великий барвистий карнавал.

Dip.org.ua вітає користувачів та всіх любителів подорожей зі святом та бажає захопливих подорожей, цікавих відкриттів та яскравих вражень.