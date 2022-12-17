Снігопад у Європі: туристів, які збираються на Різдво до Європи, закликали бути готовими до сильних морозів

Мандрівникам, які планують відвідати Північну та Західну Європу на зимові свята, рекомендують бути готовими до сильних холодів та снігопадів, які вже охопили кілька країн.

Морозна погода вже почала викликати збої в курсуванні транспорту в деяких країнах Північної Європи, а подекуди аеропорти були змушені скасувати рейси. Зокрема, днями у Великій Британії скасували чимало рейсів через низьку температуру.

Інші країни, такі як Польща, Франція та Фінляндія, також зазнають перебої у роботі транспорту через низькі температури.

Зокрема, хуртовини на території Польщі призвели до масштабних перебоїв у транспортному сполученні. Враховуючи загрозу снігопадів, Інститут метеорології Польщі порадив громадянам бути обережними, потрапляючи до регіонів, які постраждали від сильного снігу.

Франція також постраждала від морозу, тому нещодавно уряд країни оголосив попередження про сніг і ожеледь, перевівши в стан підвищеної готовності лише 28 департаментів. Упродовж тижня у Франції очікується в середньому від двох до п’яти сантиметрів снігу по всій країні.

Суворі погодні умови торкнулися також Фінляндії та інших скандинавських країн. На початку цього тижня південні райони Фінляндії постраждали від сильних вітрів та снігопадів. Враховуючи поточну ситуацію в країні, влада Гельсінкі застерегла автомобілістів від необов’язкових поїздок.