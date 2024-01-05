Всі розділи
ГоловнаТуризмСкладено рейтинг найбезпечніших авіакомпаній у світі
Туризм

Складено рейтинг найбезпечніших авіакомпаній у світі

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Названо топ-25 найбезпечніших авіакомпаній у світі

Про найбезпечніші авіакомпанії розповіли експерти Airline Ratings. Список очолила Air New Zealand, потіснивши торішнього лідера Qantas, також у топ-10 увійшли знайомі нашому туристу авіакомпанії ОАЕ – Etihad та Emirates.

Топ-25 являє собою список авіакомпаній, а саме:

  1. Air New Zealand,
  2. Qantas,
  3. Virgin Australia,
  4. Etihad Airways,
  5. Qatar Airways,
  6. Emirates,
  7. All Nippon Airways,
  8. Finnair,
  9. Cathay Pacific Airways,
  10. Alaska Airlines,
  11. SAS,
  12. Korean Air,
  13. Singapore Airlines,
  14. EVA Air,
  15. British Airways,
  16. Turkish Airlines,
  17. TAP Air Portugal,
  18. Lufthansa/Swiss Group,
  19. KLM,
  20. Japan Airlines,
  21. Hawaiian Airlines,
  22. American Airlines,
  23. Air France,
  24. Air Canada Group,
  25. United Airlines.

Повідомляється, що редактори порталу враховують авіакатастрофи за останні п’ять років, серйозні інциденти за два роки, результати державних та професійних перевірок, вік флоту та інші важливі аспекти.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Складено рейтинг найгірших витівок туристів у 2023 році: ніколи так не робіть

Італія
Подорожі світом – одне з найпопулярніших захоплень сучасних людей....

Названі найважливіші космічні місії у 2024 році

Наука
Після деякого затишшя у світі відновилися космічні перегони, до...

Популярна у туристів країна скасувала податок на міцний алкоголь

Таїланд
Нещодавнім указом уряд Таїланду затвердив зниження податків на розважальні...

Венеція запроваджує нові обмеження для туристів: стало відомо що заборонять із 2024 року

Італія
Італійська Венеція, яка вже з квітня 2024 почне брати...

Жінка з ножем напала на туриста у метро Токіо

Туризм
Невідома жінка напала із ножем на пасажирів у вагоні...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетВелика Британія

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму