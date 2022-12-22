Всі розділи
ГоловнаТуризмСкільки туристів із різних країн більше не хочуть подорожувати
Туризм

Скільки туристів із різних країн більше не хочуть подорожувати

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Скільки туристів із різних країн більше не хочуть подорожувати

Незважаючи на те, що сфера туризму відновлюється і багато туристів надолужують втрачене за роки пандемії, багато мандрівників поставили хрест на подорожах, передає ДІП посиланням на Euronews.com.

Агентство бізнес-аналітики Morning Consult склало звіт про стан подорожей та готельного бізнесу за 2022 рік. Згідно з його результатами, деякі люди ніколи більше не планують подорожувати для відпочинку.

Звіт ґрунтується на результатах опитування понад 16 000 жителів Америки, Європи та Азіатсько-Тихоокеанського регіону: з Австралії, Бразилії, Канади, Китаю, Франції, Німеччини, Індії, Італії, Японії, Мексики, Росії, Південної Кореї, Іспанії, Великобританії та США.

Так, респонденти з Японії були найменш прихильними до подорожей: 35 відсотків заявили, що ніколи не планують знову вирушити у відпустку. У Південній Кореї 15 відсотків людей ніколи не хочуть подорожувати, за нею йдуть Китай та США — по 14 відсотків.

Серед європейців найбільш негативно налаштовані подорожі французи: 10 відсотків заявили, що ніколи більше не планують подорожувати. Те саме сказали 8 відсотків британців і 6 відсотків іспанців.

Крім тих, хто просто не хоче подорожувати, знайшлися й ті, хто заради економії в умовах інфляції та через побоювання рецесії не можуть вирушити у поїздку – 43 відсотки американців.

Звіт Morning Consult також прогнозує скорочення кількості ділових поїздок, особливо європейців: перехід на онлайн. При цьому іспанські респонденти заявили, що вони назавжди покінчили з діловими поїздками.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяCOVID Travel NewsLifeStyleУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропаПоради туристамсанкціїкурйозАвіаперельотиаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму