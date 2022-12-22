Скільки туристів із різних країн більше не хочуть подорожувати

Незважаючи на те, що сфера туризму відновлюється і багато туристів надолужують втрачене за роки пандемії, багато мандрівників поставили хрест на подорожах, передає ДІП посиланням на Euronews.com.

Агентство бізнес-аналітики Morning Consult склало звіт про стан подорожей та готельного бізнесу за 2022 рік. Згідно з його результатами, деякі люди ніколи більше не планують подорожувати для відпочинку.

Звіт ґрунтується на результатах опитування понад 16 000 жителів Америки, Європи та Азіатсько-Тихоокеанського регіону: з Австралії, Бразилії, Канади, Китаю, Франції, Німеччини, Індії, Італії, Японії, Мексики, Росії, Південної Кореї, Іспанії, Великобританії та США.

Так, респонденти з Японії були найменш прихильними до подорожей: 35 відсотків заявили, що ніколи не планують знову вирушити у відпустку. У Південній Кореї 15 відсотків людей ніколи не хочуть подорожувати, за нею йдуть Китай та США — по 14 відсотків.

Серед європейців найбільш негативно налаштовані подорожі французи: 10 відсотків заявили, що ніколи більше не планують подорожувати. Те саме сказали 8 відсотків британців і 6 відсотків іспанців.

Крім тих, хто просто не хоче подорожувати, знайшлися й ті, хто заради економії в умовах інфляції та через побоювання рецесії не можуть вирушити у поїздку – 43 відсотки американців.

Звіт Morning Consult також прогнозує скорочення кількості ділових поїздок, особливо європейців: перехід на онлайн. При цьому іспанські респонденти заявили, що вони назавжди покінчили з діловими поїздками.