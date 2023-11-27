Штучний інтелект та подорожі: що потрібно знати туристам?

Штучний інтелект (ШІ) дедалі більше стає частиною нашого повсякденного життя, і подорожі не є винятком. Сфера туризму зазнає значних змін завдяки прогресивним розробкам у галузі машинного навчання та аналізу даних. Які зміни ШІ вносить у світ подорожей і що кожен мандрівник має знати про технологічні трансформації.

Бронювання та планування

ШІ спрощує процес пошуку та бронювання готелів, квитків та інших послуг, надаючи рекомендації на основі переваг мандрівників. Алгоритми аналізують великий обсяг даних та історію поїздок, адаптують бюджет та індивідуальні побажання користувача, пропонуючи в результаті найкращий варіант.

Штучний інтелект може виконати все необхідне у процесі підготовки до подорожі за людину. Сучасні ШІ можуть розписати план поїздки за хвилинами та вносити всі дані до календаря користувача.

Персоналізація

Використовуючи дані про попередні поїздки та переваги, ШІ створює персоналізовані рекомендації та путівники, які включають вибір місця для відвідування, ресторанів і навіть маршрутів з урахуванням індивідуальних інтересів. Це дозволяє мандрівникам відкривати для себе унікальні факти про місцеву культуру, відвідувати не лише класичні туристичні місця, а й приховані та малопопулярні локації.

Безпека

Штучний інтелект активно застосовується для забезпечення безпеки у подорожах. Системи моніторингу стежать за змінами у польотах, попереджають про погодні умови та інші фактори, які можуть вплинути на безпеку, надаючи мандрівникам можливість адаптуватись до ситуації.

Мовний бар’єр

Технології перекладу, засновані на ШІ, роблять подорожі доступнішими і допомагають туристам долати мовний бар’єр. Мобільні програми надають миттєві переклади, забезпечуючи мандрівників можливістю комфортного спілкування в будь-якій країні. Нейромережі допомагають у розширенні меж міжкультурної комунікації по всьому світу.

Експертні поради

ШІ також стає надійним джерелом експертних порад. Технологія надає мандрівникам інструменти для прогнозування трендів у туризмі. Аналіз даних допомагає визначити оптимальні періоди відвідування місць і уникати туристичних скупчень.

Алгоритми можуть оптимізувати маршрути, враховуючи фактори, такі як енергоспоживання транспорту, щоб знизити негативний вплив туризму на навколишнє середовище. Нейромережі не просто автоматизують певні аспекти подорожей, а й трансформують сам процес, роблячи його розумнішим, персоналізованішим і стійкішим.

З розумінням цих тенденцій мандрівники можуть максимально використати можливості, надані технологічним прогресом, щоб зробити свій досвід більш насиченим та комфортним.

Розповідаємо про помічників на основі штучного інтелекту, які допоможуть мандрівникам полегшити підготовку до поїздки.

Roam Around – це інструмент на базі ChatGPT, який допоможе побудувати маршрут за популярними у всьому світі напрямками. Помічник орієнтується на дати, тривалість поїздки та переваги користувача у відпочинку. ШІ може запропонувати будь-який вид відпочинку: від романтичного медового місяця до поїздки історично значущими місцями.

– це інструмент на базі ChatGPT, який допоможе побудувати маршрут за популярними у всьому світі напрямками. Помічник орієнтується на дати, тривалість поїздки та переваги користувача у відпочинку. ШІ може запропонувати будь-який вид відпочинку: від романтичного медового місяця до поїздки історично значущими місцями. Vacay Chatbot розроблений для того, щоб надавати ефективні персоналізовані підказки про подорожі. Цей ШІ поки що знаходиться на початкових етапах запуску.

розроблений для того, щоб надавати ефективні персоналізовані підказки про подорожі. Цей ШІ поки що знаходиться на початкових етапах запуску. Curiosio може створювати цікаві дорожні подорожі, орієнтуючись на бюджет та часові рамки користувачів. Весь процес планування у помічника не займає понад сто секунд. Мандрівники отримують план, який вгамує їхню цікавість.

може створювати цікаві дорожні подорожі, орієнтуючись на бюджет та часові рамки користувачів. Весь процес планування у помічника не займає понад сто секунд. Мандрівники отримують план, який вгамує їхню цікавість. Голосовий помічник Alexa від Kayak надає інформацію щодо статусу конкретного рейсу або рекомендує, куди піти у найближчі вихідні з огляду на свята та погоду. Помічник може також запропонувати бронювання готелів за допомогою голосового пошуку.

від Kayak надає інформацію щодо статусу конкретного рейсу або рекомендує, куди піти у найближчі вихідні з огляду на свята та погоду. Помічник може також запропонувати бронювання готелів за допомогою голосового пошуку. GuideGeek доступний через WhatsApp та Instagram. Він пропонує поради щодо подорожей від кращих експертів у сфері туризму, а також надає дані про рейси, місця відпочинку, готелі, допоможе заощадити гроші та отримати більше задоволення від поїздки.