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Штраф у кілька тисяч доларів: туристів в Австралії покарали за черепашки та сендвіч

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Штраф у кілька тисяч доларів: туристів в Австралії покарали за черепашки та сендвіч

Туриста в Австралії оштрафували за його легальну, але не задекларовану покупку: чоловікові довелося виплатити 2 тисячі доларів за “цілком звичайні речі”. Солідний штраф виплатила жінка, яка летіла із Дубая.

За інформацією The Sun, інцидент стався з туристом у порту Брісбена, коли чоловік зійшов на берег із круїзного лайнера.

Розбираючись у ситуації, видання пише, що у багатьох країнах діють суворі правила щодо ввезення та вивезення для захисту місцевого довкілля. Турист переконався в цьому, коли після прибуття в Австралію його зупинила місцева влада.

Штраф у кілька тисяч доларів: туристів в Австралії покарали за черепашки та сендвіч

Його повідомили, що він порушив закон, сам того не підозрюючи. Виявилося, що вся справа у сувенірах. Чоловік купив, але не задекларував два види рослин, черепашки, дерев’яні палички та насіння.

Штраф у кілька тисяч доларів: туристів в Австралії покарали за черепашки та сендвіч

За свою помилку, згідно з правилами Міністерства сільського господарства, рибальства та лісового господарства Австралії, його оштрафували на 3300 австралійських доларів (понад 2000 доларів США).

“Ми не хочемо, щоб туристи порушували наші закони про біобезпеку. Ми хочемо, щоб усі пасажири круїзних лайнерів поверталися із прекрасними спогадами, а не зі шкідниками чи хворобами, які можуть завдати шкоди рослинам, тваринам та сільському господарству Австралії”, – прокоментував ситуацію заступник. секретаря департаменту з біобезпеки та дотримання вимог доктор Кріс Локк.

Штраф у кілька тисяч доларів: туристів в Австралії покарали за черепашки та сендвіч

Додамо, що раніше подібний інцидент стався із жінкою, яка заплатила в Австралії 1800 доларів США, коли летіла з Дубая до Брісбену. На кордоні її зупинили співробітники біобезпеки через солом’яний капелюх та пакет серветок для макіяжу. Гроші їй довелося заплатити за сендвіч із куркою, яку вона намагалася провезти без декларації.

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