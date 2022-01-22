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Що робити, якщо ви захворіли на коронавірус за кордоном

Гліб Парфененко
Що робити, якщо ви захворіли на коронавірус за кордоном

Українці не припиняють освоювати туристичні напрямки навіть у коронавірусні часи. Однак у деяких із них відпустка затьмарюється раптовим зараженням. Що робити, якщо ви підхопили COVID за кордоном, у матеріалі “DIP”.

Якщо ви відчули нездужання, потрібно звернутися до співробітників готелю, які допоможуть вам пройти тест.

Для того, щоб точно визначити зараження коронавірусом, слід зробити два ПЛР-тести. До з’ясування причин нездужання туристу швидше за все заборонять залишати свій номер.

Звернутися до сервісного центру

Кожен турист повинен мати страховий поліс, що покриває випадки COVID-19.

У разі виявлення ознак зараження коронавірусом страхові компанії рекомендують одразу звернутися до сервісного центру, номер якого вказаний у страховому полісі.

Прийняти міри

Купуючи поліс, туристи вибирають розмір страхового покриття. Від цього залежить сума, яку відшкодовує компанія у разі настання страхового випадку.

За позитивного результату тесту на коронавірус туриста ізолюють у готелі. Зазвичай обсервація стає найдорожчою статтею витрати у разі зараження коронавірусом за кордоном. У деяких країнах обсервація туриста відбувається за рахунок держави.

Якщо туристу потрібне лікування, то його відправляють на лікування до стаціонару, а страхова компанія оплачує і його, і транспортні витрати для повернення додому, наприклад зворотній переліт, якщо мандрівник пропустив рейс.

У середньому витрати на випадок безсимптомного захворювання на коронавірус в Туреччині, за оцінками ТСК, становлять від 36500 грн. При поїздках в ОАЕ – до 73000 грн.

Діяти як завжди

У разі зараження коронавірусом турист повинен поводитися так само, як би захворів на іншу хворобу.

«Відбудеться те саме, що відбувалося б, якщо буде травма чи захворювання у гострій формі, – протоколи абсолютно однакові. Потрібно звернутися або до медичного закладу, або до сервісного центру – залежно від ситуації. Якщо невідкладна допомога, то сервісний центр, номер якого вказаний у полісі, якщо екстрена – викликати швидку допомогу самостійно або за будь-якої допомоги третіх осіб. Координатор сервісного центру вкаже адресу медустанови, яка надасть кваліфіковану медичну допомогу. Єдина різниця – тим, у кого коронавірус додатково призначаються карантинні заходи», – розповіла Юлія Алчеєва, виконавчий директор ERV, розповіла кореспондентові TourDom.ru.

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