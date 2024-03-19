Шеф-кухар з Копенгагену відкриває ресторан у космосі

Наступного року шість гурманів вирушать до космічної кулінарної подорожі, де на них чекатиме вечеря від шеф-кухаря з двома зірками Мішлен.

Як повідомляє DailyMail, вартість квитка становитиме 495 000 доларів. Расмус Мунк, шеф-кухар ресторану “Алхімік” у Копенгагені, пропонує унікальний шанс повечеряти дійсно за межею повсякденного і у всіх сенсах “на висоті”.

2024 року шестеро обраних і досить заможних гостей зможуть злетіти на висоту приблизно 30 кілометрів на борту спеціальної “космічної кулі”. Під час шестигодинного польоту їм подаватимуться страви, натхненні космічними дослідженнями.

Цей унікальний захід обійдеться в кругленьку суму, але запропонує безпрецедентний вид на Землю і, можливо, нове сприйняття нашої планети.

Подорож пройде на борту капсули Spaceship Neptune компанії Space Perspective. Це не традиційний космічний корабель, а капсула, підвішена до водневої кулі. Політ обіцяє бути настільки плавним, що не вимагатиме спеціальної підготовки учасників.

Під час польоту, що стартує у Флориді, гості зможуть спостерігати за Землею через найбільше вікно, що колись виведене в космос, і побачити схід сонця над її вигином. Шеф-кухар Мунк підкреслює, що важливістю цього досвіду буде не лише вечеря, а й усвідомлення зв’язку між людьми, дивлячись на Землю з такої висоти.

Деталі меню поки що тримаються в секреті, але відомо, що готувати на відкритому вогні не будуть. Також неясно, чи їжа готуватиметься безпосередньо на борту, чи подаватиметься вже готовою.

“Алхімік” стверджує, що це буде не лише розкішна, а й “соціально відповідальна” подорож. Усі виручені кошти будуть направлені до благодійного фонду, який підтримує участь жінок у космічній галузі.

Організатори сподіваються, що такий незвичайний погляд на Землю допоможе людям по-новому подивитись нашу планету і усвідомити її вразливість і красу.