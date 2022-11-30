Всі розділи
ГоловнаCOVID Travel NewsСейшели з 1 грудня скасовують вимоги пов'язані з COVID-19
COVID Travel NewsСейшелиТуризм

Сейшели з 1 грудня скасовують вимоги пов’язані з COVID-19

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Сейшели з 1 грудня скасовують вимоги пов'язані з COVID-19

З 1 грудня при в’їзді на Сейшели більше не буде потрібний сертифікат про вакцинацію або результат тесту, пише Seychelles News Agency з посиланням на міністерство охорони здоров’я країни. Усі, хто прибуває на острови, повинні заповнити перед подорожжю онлайн-форму авторизації. До неї необхідно додати скан закордонного паспорта, завантаживши його через сайт або програму Електронної системи прикордонного контролю Сейшел.

Туристи, які в’їжджають, як і раніше, повинні мати при собі страховку, що включає покриття лікування ковіду. Особам із симптомами вірусних захворювань потрібно заявити про це та відвідати найближчий медичний центр. Їх можуть тестувати, відправити на карантин або самоізоляцію.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяCOVID Travel NewsLifeStyleУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропаПоради туристамсанкціїАвіаперельотикурйозздоров'я

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму