Сейшели з 1 грудня скасовують вимоги пов’язані з COVID-19

З 1 грудня при в’їзді на Сейшели більше не буде потрібний сертифікат про вакцинацію або результат тесту, пише Seychelles News Agency з посиланням на міністерство охорони здоров’я країни. Усі, хто прибуває на острови, повинні заповнити перед подорожжю онлайн-форму авторизації. До неї необхідно додати скан закордонного паспорта, завантаживши його через сайт або програму Електронної системи прикордонного контролю Сейшел.

Туристи, які в’їжджають, як і раніше, повинні мати при собі страховку, що включає покриття лікування ковіду. Особам із симптомами вірусних захворювань потрібно заявити про це та відвідати найближчий медичний центр. Їх можуть тестувати, відправити на карантин або самоізоляцію.