Всі розділи
ГоловнаТуризмЩоб відпустка вдалася: Дослідники назвали ідеальний час для вильоту літака
Туризм

Щоб відпустка вдалася: Дослідники назвали ідеальний час для вильоту літака

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Щоб відпустка вдалася: Дослідники назвали ідеальний час для вильоту літака

Експерти пояснили, чому ніколи не слід бронювати квитки на рейси після 15:00.

Дослідження, проведене сайтом Expedia, показало, що пізніші рейси часто є найбільш проблематичними. Рейси з часом вильоту після 15:00 мають найвищі шанси бути скасованими – у середньому на 50%.

Аналітики, спираючись на дані, кажуть, що найкращий час для польоту — пізній ранок між 11:00 та 12:00. Найгірший час — з 18:00 до 18:59.

Дослідження Expedia також показало, що день, коли мандрівники бронюють квитки, може суттєво вплинути на їхню ціну. Виявляється, ті, хто бронює квитки щонеділі, а не щоп’ятниці, економлять в середньому близько 20% на внутрішніх рейсах. Щодо міжнародних рейсів, то економія становить у середньому 10%.

Крім цього, історично склалося так, що березень є найнадійнішим місяцем для подорожей із найкоротшою середньою тривалістю затримок.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмРосіяТуреччинаCOVID Travel NewsLifeStyleУкраїнаЄгипетСШАМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропасанкціїПоради туристамАвіаперельотикурйозздоров'я

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму