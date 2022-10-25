Щоб відпустка вдалася: Дослідники назвали ідеальний час для вильоту літака

Експерти пояснили, чому ніколи не слід бронювати квитки на рейси після 15:00.

Дослідження, проведене сайтом Expedia, показало, що пізніші рейси часто є найбільш проблематичними. Рейси з часом вильоту після 15:00 мають найвищі шанси бути скасованими – у середньому на 50%.

Аналітики, спираючись на дані, кажуть, що найкращий час для польоту — пізній ранок між 11:00 та 12:00. Найгірший час — з 18:00 до 18:59.

Дослідження Expedia також показало, що день, коли мандрівники бронюють квитки, може суттєво вплинути на їхню ціну. Виявляється, ті, хто бронює квитки щонеділі, а не щоп’ятниці, економлять в середньому близько 20% на внутрішніх рейсах. Щодо міжнародних рейсів, то економія становить у середньому 10%.

Крім цього, історично склалося так, що березень є найнадійнішим місяцем для подорожей із найкоротшою середньою тривалістю затримок.