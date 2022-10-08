Що робити, якщо дитина ззаду штовхає ваше крісло в літаку

Отже, найгірші передпольотні побоювання справдилися: вас знову посадили поряд із дитиною. Та не просто поряд, а безпосередньо перед. Перші п’ять-десять стусанів ви ще можете списати на збудження перед злетом (діти теж люди), але коли вони починають йти чергами, стає зрозуміло: треба щось робити. Хтось віддасть перевагу вступу в суперечку з батьками дитини, а хтось, не кажучи поганого слова, відразу викличе стюарда, щоб той вплинув на неспокійних сусідів. Але є й інші методи вирішення проблеми.

Відволікти дитину

Бортпровідники впевнені, що найкращий спосіб втихомирити дитину — відволікти її. Причому спробувати зробити це можуть не лише батьки, а й ті, чиє крісло зазнало атаки. Нескладна головоломка, книжка чи іграшка можуть на якийсь час зайняти дитину. Особливо добре зайде проста забава: іграшку загорнути у щось і запропонувати дитині вгадати, що саме ховається за шарами тканини чи паперу.

Іноді заспокоїти малюка допомагають ароматичне масло лаванди, теплі батьківські обійми, льодяники або навушники з шумом подавленням, якщо дитина турбується через біль у вухах.

Помінятись місцями

Ті, хто налаштований максимально альтруїстично, можуть запропонувати батькам помінятися на якийсь час місцями (якщо, звичайно, дитина не проти спілкування з незнайомим дорослим). Після такого рокування можна зайняти дитину, наприклад, твором казки про те, куди і навіщо мандрує його улюблена іграшка. Так вдасться вбити відразу двох зайців: і малюк хоча б на півгодини заспокоїться, і батьки зможуть перепочити.