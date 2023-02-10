Що потрібно знати туристам перед сходженням на гору Кіліманджаро

Гора Кіліманджаро, розташована в Танзанії, не схожа на жодну іншу. Це найвища гора в Африці, член елітного клубу seven summit club, або клуб 7 вершин. Вона вважається найвищою окремою горою у світі.

Через своє неймовірне біорізноманіття сходження на гору Кіліманджаро щорічно приваблює безліч альпіністів та туристів з усього світу.

На сплячому вулкані альпіністи зазвичай проводять близько семи днів, перетинаючи різні кліматичні зони: від тропічних лісів у передгір’ях через вересові пустки та посушливі альпійські пустелі до Арктики ближче до вершини. До речі, вершина цього неактивного вулкану — Ухуру — височить на висоту 5895 метрів і є його найвищою точкою. Невипадково її називають «дахом Африки». Ця семиденна подорож починається приблизно на висоті 1800 метрів. Через різке піднесення, яке долається за такий короткий проміжок часу, альпіністи повинні бути у відмінній фізичній формі та мати досвід попередніх висотних походів.

Ось деякі важливі поради та інформація про гору Кіліманджаро від експертів. Вони можуть знадобитися під час підготовки до сходження на гору Кіліманджаро.

Час, необхідний для сходження на Кіліманджаро

Неможливо взяти необмежену кількість днів відпустки, але й планувати встигнути підкорити гору Кіліманджаро, тобто піднятися та спуститися за тиждень відпустки теж нереально. Технічно це, можливо, можна здійснити, не радимо цього робити, якщо ви маєте намір досягти піку Ухуру. Життя таке коротке, і сходження на Кіліманджаро може стати головною пригодою всього цього життя.

Найкраще планувати провести на Кіліманджаро 7–8 днів для безпечного, комфортного та успішного походу. Коротші сходження пов’язані з ризиком поганої акліматизації і, як наслідок, неминучої евакуації.

Разом з часом, необхідним для приїзду до Танзанії та відновлення після зміни часових поясів, на цю пригоду доведеться відвести від дев’яти до одинадцяти днів.

Різні маршрути сходження на Кіліманджаро

Учасники трекінгу маршрутом Маранг, які спробують зробити це за 5 днів, можуть серйозно захворіти в середині шляху і швидше за все зупиняться. Незважаючи на відносний комфорт проживання в будиночках, повністю адаптуватися до висоти у цьому випадку не вдасться. Не слід вибирати найшвидший маршрут нагору, якщо ви хочете забезпечити адекватну адаптацію та знизити ризик кисневого голодування та гірської хвороби.

Виберіть найповільніший варіант. Не дивіться на ціну у порівнянні 6-денного та 7-денного турів за маршрутом Мачаме. Відразу оцініть час. Сім днів завжди переважують шість. Якщо ви нехтували цими інструкціями, вас може раптово почати нудити і мучити сильний головний біль прямо на другу чи третю ніч, що зіпсує всі враження.

7- та 8-денні варіанти маршруту Лемошо також є чудовою альтернативою для акліматизації перед сходженням на Кіліманджаро.

Найкраща пора року для сходження на Кіліманджаро

Є кілька варіантів, коли найкраще піднятися на Кіліманджаро. Для сходження не існує встановленого годинника, тому ви, по суті, можете почати в будь-яку пору року. Очевидно, що існують піковий та низький сезони. Так, більшість туристів вважають за краще подорожувати до піків Кібо, Мавензі та Шира з січня по березень і з червня по жовтень — погода суха та ймовірність дощу найнижча.

З червня по жовтень може бути трохи прохолоднішим, і людей, безперечно, буде набагато більше. Все тому, що більшість туристів Північної Європи та Північної Америки приїжджають сюди саме влітку – на літні канікули.

Вартість сходження на Кіліманджаро

Сходження на Кіліманджаро – заняття недешеве. Але, з іншого боку, із семи самітів, тобто світових вершин, Кіліманджаро є однією з найменш дорогих. Наприклад, сходження на Еверест коштуватиме приблизно 70 000 доларів.

Вартість сходження на гору Кіліманджаро, на щастя, не така висока. Плануючи сходження, слід враховувати кілька факторів, таких як розміщення до та після походу, бажаний рівень комфорту, транспорт та багато іншого. Якщо дозволяє бюджет, додайте розкоші. А ось із надмірно дешевими поїздками потрібно бути обережнішими, тому що в них можуть бути погано навчені гіди та низькооплачувані носії. Уникаючи таких бюджетних турів, ви можете допомогти зупинити жорстоке поводження з носіями.

Поради досвідчених експертів зі сходження на Кіліманджаро

До вас були альпіністи, і їх буде ще більше. Хтось мотивував вас піднятися на Кіліманджаро, а тепер і ви мотивуватимете інших зробити те саме.

Найкраща порада для досягнення вершини Кіліманджаро — не поспішати. Незважаючи на те, що підйом вимагає зусиль, він безперечно досяжний. Бронюйте у надійного оператора, пийте багато води, здійснюйте піші прогулянки в помірному темпі та дотримуйтесь інструкцій ваших гідів. За допомогою цих порад ви успішно досягнете вершини.