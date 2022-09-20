Щільність повітряного руху в усьому світі наближається до рівня 2019 року

Загальна кількість вильотів повітряних суден збільшилася за рік на 28 відсотків, при цьому загальний обсяг крісел за цей же період зріс на 32 відсотки. Такі дані наводяться у звіті Міжнародної організації цивільної авіації ІКАО.

Останні аналізи ІКАО показують, що місткість пасажирських літаків та обсяг пасажиропотоку в усьому світі вже досягли 80 відсотків від рівня, що існував до пандемії. При цьому прибутки від комерційних перевезень становлять близько 72 відсотків від максимуму 2019 року.

Число авіапасажирів, перевезених із січня по серпень цього року, збільшилося приблизно на 55 відсотків порівняно з аналогічним періодом 2021 року.

Кількість зльотів-посадок повітряних суден також збільшилася на 28 відсотків, при цьому загальна місткість лайнерів за той же період зросла на 32 відсотки.

За перші вісім місяців 2022 року доходи авіакомпаній від пасажирських перевезень збереглися на рівні 2019-го, а порівняно з аналогічним періодом 2021 року було досягнуто зростання на 70 відсотків.

Кількість пасажирських повітряних суден, що перебувають в активній експлуатації, збільшилась на 34 пункти порівняно з аналогічним періодом минулого року. На думку експертів, це відображає загальну тенденцію на відновлення перевезень — 80 відсотків рівня, що існував до пандемії.

Вантажні літаки, якщо брати кількість, зросли не так сильно — показник, який існував до пандемії, перевищено лише на 4 відсотки. Це сталося завдяки тому, що вони продовжували активно використовуватися під час COVID-19 для підтримки медичних, гуманітарних та інших найважливіших глобальних ланцюжків поставок, а також збільшеної залежності споживачів від міжнародної електронної торгівлі.

Наразі ІКАО прогнозує, що більшість міжнародних маршрутів мають повністю відновитися до рівня, що існував до пандемії, або до четвертого кварталу цього року, або до першого кварталу 2023 року. Сегменти Східної та Середньої Азії відставатимуть, і відновлення там піде пізніше у 2023 році.

Наприкінці вересня ІКАО прийме у себе 193 країни на своїй 41 Асамблеї. На ній будуть ухвалені нові рішення щодо ключових цілей у галузі інновацій та цифровізації повітряного транспорту XXI століття.