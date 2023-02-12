Рятуйся хто може: доки курорти Єгипту огорнув холод, у Таїланді туристів попереджають про +45°C

У той час як у Єгипті туристи скаржаться на «холодний вітер», у Таїланді метеорологи лякають пекельною спекою. З часу настання наприкінці лютого літнього сезону туристам обіцяють спеку до +45 градусів, а також зливи, хвилі та інші неприємності, за яких спека переноситься ще важче.

Літній сезон триватиме в Таїланді з кінця лютого до середини травня, заявив метеорологічний департамент Таїланду, а далі попередив місцевих жителів і туристів, що в деяких провінціях країни в цей час може спостерігатися сильна спека майже до 45 градусів за Цельсієм. Втім, навіть середні температури будуть досить спекотними — 35-36 градусів.

Ще одне попередження для туристів – на популярних курортах Таїланду в цей період очікується більше дощів і, можливо, сильних злив, і це триватиме з кінця лютого до середини квітня. Хвилі в Андаманському морі та Сіамській затоці досягатимуть висоти від одного до двох метрів, а температура коливається в районі 37-38°C. Можливі циклони, шторму та інші неприємності.

Найближчими вихідними на Пхукеті відносно комфортні +32°C, вихідні обіцяють безхмарними. Небо почне заволочувати з наступного тижня, але дощів поки що не обіцяють. Вода в морі гаряча – на рівні +30 градусів. До речі, попри похмуру погоду туристів просять не забувати про сонцезахисні засоби.