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Туризм

Розкрито схему масового обману туристів на популярному курорті

Гліб Парфененко
Розкрито схему масового обману туристів на популярному курорті

Чергові скарги на кримське громадськехарчування опублікували туристи на каналі Яндекс.Дзен. Цього разу постраждалих «обібрали» на популярному крумському курорті – в Євпаторії, а «героєм дня» став шашлик. Причому цей обман має, очевидно, масовий характер. Як пояснив турист, місце знаходиться «в Євпаторії на вуличці, де зазвичай ходять туристи», і «розташовані довгі ряди торгівлі, їдалень і кафе». Туристи за їхніми словами, «потрапили, мабуть, у годину пік і насилу знайшли містечко, де були помірні ціни, шашлик та пристойна обстановка».

На жаль, ціни виявилися «помірними» лише за меню. Далі турист розповідає сумні подробиці. «Нас попередили, що шашлику буде 700 – 800 грам. Справа в тому, що вони готують його цілими шампурами. Одне замовлення – один шампур. Такі правила. Ну добре. Ціна прийнятна – 130 р. за 100 г шашлику зі свинини. Треба сказати, що для Євпаторії це хороша ціна на шашлик. Через хвилин 30 нам принесли замовлення», – повідомляє турист і ілюструє це тарілкою, на якій розташовані лише кілька шматочків шашлику.

«Ми переглянулися і подумали, що це якийсь, напевно, дуже маленький був шампур. Рахунок нам принесли, коли все вже було з’їдено (і це природно). Там значилася сума 1825 рублів. І вага шашлику в 800 грам (на 1040 рублів)», – скаржиться турист і переказує в особах наступний діалог:

– Щооо? Тут якась помилка. Адже на нашій тарілці лежало 6 крихітних шматочків м’яса.

Запитую адміністратора:

– Як так? Чому шашлику не 800 грамів? (а сам почуваюся дурнем, тому що докази вже всі з’їдені).

Відповідь кримчанки змусила нас очманіти надовго.

– Ходімо, я вам покажу… Дивіться, ми смажимо шашлик цілими шампурами. Один такий шампур важить 700-800 г.

– Тобто ви пишете за рахунок 800 грам СИРОГО м’яса? І в меню у вас стоїть ціна за СИРЕ м’ясо?

– Ну так…

У результаті постраждалий турист навіть провів експеримент, посмаживши у себе в готелі в зоні барбекю 800 грам м’яса і представивши «фотодокази», як має виглядати в цьому випадку тарілка, а також скільки важать «приблизно таких же 6-ти шматочків, як у кафе» . Виявилось, 248 грам!

«Скільки шашлику було на шампурі у тому кафе, нам уже не дізнатися ніколи. Вважаю, що 1040 рублів ми віддали приблизно за 300 грамів готової страви. Кмітливість керівництва кафе дивує. Це треба до такого додуматися!», – заявляє постраждалий. Він також заявляє «ми намотаємо на вус і вирушимо далі, надалі обходячи цей заклад стороною».

У коментарях туристу, окрім традиційної думки, що «у Криму скрізь так», і логічного питання – чому замість запису у блог суперечатися з адміністрацією не пішли одразу, також видали кілька рекомендацій. Наприклад, що найкращою рекламою кафе є черги і кількість людей, що з центральних вулиць у будь-якому випадку краще йти, а також вивчати попередньо відгуки в мережі.

Джерело: Турпром

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