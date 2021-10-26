Розкрито схему масового обману туристів на популярному курорті

Чергові скарги на кримське громадськехарчування опублікували туристи на каналі Яндекс.Дзен. Цього разу постраждалих «обібрали» на популярному крумському курорті – в Євпаторії, а «героєм дня» став шашлик. Причому цей обман має, очевидно, масовий характер. Як пояснив турист, місце знаходиться «в Євпаторії на вуличці, де зазвичай ходять туристи», і «розташовані довгі ряди торгівлі, їдалень і кафе». Туристи за їхніми словами, «потрапили, мабуть, у годину пік і насилу знайшли містечко, де були помірні ціни, шашлик та пристойна обстановка».

На жаль, ціни виявилися «помірними» лише за меню. Далі турист розповідає сумні подробиці. «Нас попередили, що шашлику буде 700 – 800 грам. Справа в тому, що вони готують його цілими шампурами. Одне замовлення – один шампур. Такі правила. Ну добре. Ціна прийнятна – 130 р. за 100 г шашлику зі свинини. Треба сказати, що для Євпаторії це хороша ціна на шашлик. Через хвилин 30 нам принесли замовлення», – повідомляє турист і ілюструє це тарілкою, на якій розташовані лише кілька шматочків шашлику.

«Ми переглянулися і подумали, що це якийсь, напевно, дуже маленький був шампур. Рахунок нам принесли, коли все вже було з’їдено (і це природно). Там значилася сума 1825 рублів. І вага шашлику в 800 грам (на 1040 рублів)», – скаржиться турист і переказує в особах наступний діалог:

– Щооо? Тут якась помилка. Адже на нашій тарілці лежало 6 крихітних шматочків м’яса.

Запитую адміністратора:

– Як так? Чому шашлику не 800 грамів? (а сам почуваюся дурнем, тому що докази вже всі з’їдені).

Відповідь кримчанки змусила нас очманіти надовго.

– Ходімо, я вам покажу… Дивіться, ми смажимо шашлик цілими шампурами. Один такий шампур важить 700-800 г.

– Тобто ви пишете за рахунок 800 грам СИРОГО м’яса? І в меню у вас стоїть ціна за СИРЕ м’ясо?

– Ну так…

У результаті постраждалий турист навіть провів експеримент, посмаживши у себе в готелі в зоні барбекю 800 грам м’яса і представивши «фотодокази», як має виглядати в цьому випадку тарілка, а також скільки важать «приблизно таких же 6-ти шматочків, як у кафе» . Виявилось, 248 грам!

«Скільки шашлику було на шампурі у тому кафе, нам уже не дізнатися ніколи. Вважаю, що 1040 рублів ми віддали приблизно за 300 грамів готової страви. Кмітливість керівництва кафе дивує. Це треба до такого додуматися!», – заявляє постраждалий. Він також заявляє «ми намотаємо на вус і вирушимо далі, надалі обходячи цей заклад стороною».

У коментарях туристу, окрім традиційної думки, що «у Криму скрізь так», і логічного питання – чому замість запису у блог суперечатися з адміністрацією не пішли одразу, також видали кілька рекомендацій. Наприклад, що найкращою рекламою кафе є черги і кількість людей, що з центральних вулиць у будь-якому випадку краще йти, а також вивчати попередньо відгуки в мережі.

Джерело: Турпром