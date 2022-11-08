Розкішний відпочинок у Кабо-Верде призвів до масового отруєння 80 туристів

На п’ятизірковий готель курорту Кабо-Верде було подано позов. Понад 80 британських туристів заявили про масове отруєння під час відпустки. Про це пише Daily Mail.

Постраждалі проживали у розкішному готелі Riu Palace Santa Maria. За їхніми словами, причиною отруєння стала кишкова інфекція, якою вони заразилися під час проживання у готелі. Поки одні постояльці мучилися з діареєю та іншими важкими симптомами, іншим потрібна була термінова госпіталізація.

Так, наприклад, 46-річна Елізабет Саттон опинилася на межі інсульту. Вона згадує, що в номері готелю стояв «нестерпний запах сірки», а в ресторані можна було отримати їжу з мухами та сире м’ясо.