Всі розділи
ГоловнаТуризмРозкішний відпочинок у Кабо-Верде призвів до масового отруєння 80 туристів
Туризм

Розкішний відпочинок у Кабо-Верде призвів до масового отруєння 80 туристів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Кабо-Верде

На п’ятизірковий готель курорту Кабо-Верде було подано позов. Понад 80 британських туристів заявили про масове отруєння під час відпустки. Про це пише Daily Mail.

Постраждалі проживали у розкішному готелі Riu Palace Santa Maria. За їхніми словами, причиною отруєння стала кишкова інфекція, якою вони заразилися під час проживання у готелі. Поки одні постояльці мучилися з діареєю та іншими важкими симптомами, іншим потрібна була термінова госпіталізація.

Так, наприклад, 46-річна Елізабет Саттон опинилася на межі інсульту. Вона згадує, що в номері готелю стояв «нестерпний запах сірки», а в ресторані можна було отримати їжу з мухами та сире м’ясо.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяCOVID Travel NewsLifeStyleУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропасанкціїПоради туристамАвіаперельотикурйозздоров'я

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму