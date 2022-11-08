Роздратувати слона та отримати штраф: у Таїланді почали штрафувати туристів

Штраф у 100 тисяч тайських бат або близько 99 тисяч гривень загрожує туристу, який розлютив слона в національному парку Кхао Яй. Вчинок туриста потрапив на відео, внаслідок чого дурника досить швидко впізнали і той у результаті здався поліції.

Відео опублікували у соцмережах парку, а також каналі YouTube «Дикі тварини у Кхао Яй». “Героєм” ролика став автомобіль, що провокує дикого слона на дорозі в національному парку Кхао Яй. Автомобіль не побажав поступитися дорогою слону, і залишитися стояти, поки тварина не піде з дороги, як це наказано правилами. Турист поїхав прямо на слона, що злякало тварину і той затрубив.

Більше того — турист наразився на смертельний ризик: після того, як автомобіль обігнув слона, водій зупинився, відчинив двері автомобіля і вийшов, щоб зняти тварину на відео. Пара коментаторів у соцмережах «у серцях» навіть побажала, щоб розлючений слон напав на автомобіль.

Глава національного парку Кхауяй Чайя Хуайхонгтонг у свою чергу офіційно заявив, що дії водія порушили розділ 20 Закону про національні парки: відвідувачі національного парку мають виконувати накази та рекомендації рейнджерів. Під час зустрічі зі слонами або будь-якими іншими представниками дикої природи на дорозі вони наступні: триматися на відстані не менше ніж 30 метрів від тварини, не сигналити і не створювати шуму, вимикати світло, повільно рухатися назад і не намагатися вигнати тварину.

Глава національного парку додав, що покарання за порушення цього закону – штраф у розмірі до 100 000 бат. Також оголошено, що водій пікапа вже здався поліції та сплатив штраф. Конкретна сума не повідомляється.