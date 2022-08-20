Рік тому французький турист, що таємниче зник у Єгипті, несподівано з’явився живим

Незвичайний випадок стався в Єгипті: зниклий у країні пірамід рік тому турист — пошуки сім’ї та поліції ні до чого не привели — сам прийшов до посольства своєї держави в Каїрі через рік. І категорично відмовляється розповідати про причину свого зникнення та про те, де був цілий рік. Таку новину опублікували місцеві ЗМІ.

Йдеться про французького туриста. Янн Бурдон, який зник у Єгипті 10 серпня минулого року, через рік сам прийшов до французького посольства в Каїрі. Турист знаходиться «в цілості та безпеці», але мовчить про причини зникнення.

Сама ж історія така. Рік тому Янн Бурдон прибув до Єгипту до аеропорту Шарм-ель-Шейха зі Стамбула 25 липня 2021 року. Прибувши, турист попрямував на гору Сінай та до монастиря Святої Катерини. Далі, 28 липня його родина отримала електронного листа, в якому турист розповідав про офіцера поліції, з яким подорожував автостопом із Суеца до Каїра. Поліцейський висадив його біля станції метро у Каїрі та запросив на вечерю, запрошенням турист скористався. Далі сім’я одержала ще один лист від туриста 4 серпня, після чого той і зник. Турист планував повернутися на день народження своєї матері, котрий ніколи не пропускав, проте так і не прибув до Франції — тоді родина звернулася до поліції.

За пошуки французька поліція взялася 26 листопада. 16 лютого 2022 року та єгипетська влада зв’язалася з родиною француза, запросивши копію його посвідчення особи. Через місяць було підтверджено, що Бурдона востаннє бачили в Єгипті. Його родина вилетіла до Каїра 21 травня для продовження пошуків, але не знайшла жодних слідів туриста, у тому числі й за допомогою прокуратури Гізи – району Пірамід, де туриста бачили востаннє.

І ось майже через рік після зникнення турист — живий і здоровий — сам прийшов до посольства Франції в Каїрі. Насамперед він зв’язався зі своєю сім’єю. Як повідомляється, турист найближчим часом планує повернутися до Франції. При цьому він відхиляє всі прохання розповісти про своє зникнення і де він пропадав весь рік, воліючи зберігати мовчання з цього питання.