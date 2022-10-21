Рейс можуть скасувати з великою ймовірністю: туристам назвали найгірший і найкращий час для перельотів

Туристам ніколи не слід бронювати рейси, які вилітають після 15:00, оскільки з більшою ймовірністю їх можуть скасувати. Найкращий час вильоту – ранок.

Хаос в аеропортах цього літа призвів до затримки або скасування рейсів у багатьох мандрівників, особливо тяжко доводилося мандрівникам у Європі. Авіакомпанії щосили намагалися надати послуги, що відповідають попиту в літній піковий час, проте брак персоналу і страйку не давали виконати зобов’язання повною мірою.

Деякі з постраждалих тепер можуть взагалі відмовитися від перельоту через страх, що цей кошмар з очікуванням може повторитися. Однак є спосіб удвічі знизити свої шанси на затримку або скасування рейсу, і зробити це досить просто.

Бронюючи рейси з вильотом на початку дня, пасажири отримують більше шансів подорожувати без жодних проблем. Дослідження, проведене сайтом бронювання подорожей Expedia, показало, що пізніші рейси часто є найбільш проблематичними. Насправді літаки, що вилітають після 15:00, мають найбільшу ймовірність скасування – в середньому на 50% вище, ніж ті, що вилітають раніше того ж дня.

Втім, є ще точніші розрахунки того, коли найкраще летіти. Згідно з даними, наданими FlightRadar24, який проаналізував випадки скасування рейсів цього літа, найкращий час для польоту – пізній ранок між 11:00 та 12:00 ранку.

У це вікно було скасовано в середньому лише 28 рейсів, або 0.75% запланованих вильотів, що робить цей час найкращим для польотів. Тим часом, час між 18:00 та 19:00 вечора було названо найгіршим часом для вильоту. У цей час відбувалося масове скасування рейсів – 138 авіалайнерів «не вписалися» у свій розклад. Це становило в середньому 3% всіх рейсів у цей час. Дослідження Expedia також показало, що денні мандрівники, які бронюють свої рейси, можуть суттєво вплинути на вартість квитків.

Ще один важливий факт – день вильоту. Виявляється, що ті, хто бронює свої рейси щонеділі, а не щоп’ятниці, як правило, економлять в середньому близько 20% на внутрішніх рейсах. Те саме правильне і для міжнародних рейсів, де бронювання в неділю в середньому на 10% дешевше, ніж у п’ятницю.

Вибір дня вильоту також може мати досить велике значення у цінах на квитки. Загалом, мандрівники, які розпочали свої внутрішні поїздки у суботу, порівняно з початком тижня, заощадили на рейсах 20%. На міжнародних рейсах мандрівники, що вилетіли в п’ятницю, заощадили в середньому 15%.

Вибір найкращої пори року також може підвищити шанси як на безперешкодний переліт, так і економію грошей. Дані показали, що уникнення пікових періодів подорожі може принести більше переваг, ніж економія коштів. Історично склалося так, що березень – найнадійніший місяць для подорожей, із найменшою середньою тривалістю затримок, порівняно з липнем із найвищим показником – у середньому 184 хвилини.