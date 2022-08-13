Райські острови Мальдіви повідомли про приголомшливі цифри по туризму

Мальдіви досягли рівня в 1 млн туристів за той же період, що в 2019 році — про такі приголомшливі цифри заявив на церемонії вітання мільйонного туриста державний міністр туризму Ахмед Соліх сказав. В основному цим райським островам туристів постачають Індія, Великобританія та Росія. Проте мільйонною туристкою виявилася мешканка континентальної Європи.

«Мету в один мільйон туристських прибуття було досягнуто за той же період, що й у 2019 році. Це свідчить про зусилля, що додаються для розвитку галузі. В умовах різних криз по всьому світу мальдівський туризм просувається та рекламується з урахуванням вихідних ринків, які позитивно реагуватимуть», – заявив глава міністерства туризму.

При цьому на першому місці за кількістю туристів в 2022 залишається Індія 140 тис. туристів, на другому – Великобританія, їх 110 тис. На третьому місці опинилася Росія – з РФ на Мальдіви прибули 103 000 тисяч туристів.

Як додав міністр туризму Ахмед Соліх, сказав, що він сподівається, що уряд досягне мети в 1,6 мільйона туристських прибутків, встановленої на 2022 рік уже в листопаді цього року. Що ж до урочисто зустрінутої мільйонної туристки — їй виявилася громадянка Чехії, 29-річна Даніела Кілнарова.