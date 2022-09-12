Пишні жінки стануть туристичною визначною пам'яткою Уганди.

Міністерство туризму Уганди додало пишних та сексуальних жінок у Уганді до списку туристичних пам’яток для залучення гостей, повідомляє Daily Monitor.

Міністр туризму країни заявив про старт конкурсу краси під назвою “Міс Пишна Уганда”, фіналістки якого буде визначено у червні. “У нас, природно, є гарні жінки, на яких приємно дивитися. Чому б нам не використовувати їх для просування нашої туристичної індустрії?” – сказав Міністр, вказавши на учасниць конкурсу краси.

Згідно з урядовою статистикою, туризм є головним джерелом валютних надходжень для Уганди, країна минулого року заробила 1,4 мільярда доларів завдяки цій галузі.

Більшість туристів відвідують Уганду, щоб здійснити поїздку національними парками, побачити річку Ніл, кратерні озера та гори та різноманітність місцевої фацни: горил, птахів та інших тварин.

За допомогою пишних жінок міністерство сподівається залучити ще більше туристів та збільшити прибутки. “Цей конкурс – виняткова подія, на якій молоді дівчата продемонструють свою чудову зовнішність та інтелект”, – сказала Енн Мунгома, провідний організатор конкурсу краси. Участь у ньому можуть особи віком від 18 до 35 років.

Відповідаючи на запитання, чи не ображає така театральна вистава консервативну культуру угандійського суспільства, Ківанда сказав, що Уганда давно оцінила струнких жінок, нове спокусливе видовище – це ще одна кампанія, спрямована на те, щоб побачити красу в її різноманітності.

Енн Мунгома додала, що зазвичай конкурси відзначають стрункість і красиві обличчя, але це швидше західні стандарти, більшість африканських жінок унікально складені, що не робить їх менш привабливими.