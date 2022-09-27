Психолог розповів, чому важливі подорожі та зміна обстановки

Найчастіше ми губимося в робочих буднях, навчанні та побуті, починаємо жити «на автоматі». Допомогти перезавантажитись можуть подорожі. Про те, які горизонти відкривають поїздки — спонтанні та заплановані, — розповів спеціаліст служби психологічної допомоги Денис.

Нові місця – джерело свіжих вражень, досвіду, цікавої інформації та спілкування з людьми. Подорожі дозволяють розширювати світогляд, знайомитися з традиціями інших культур, мовами та звичаями. Причому це може бути не тільки і не стільки поїздки екзотичними країнами. Для того, щоб розвіятися, перейти на іншу тему і дізнатися щось нове і цікаве, не обов’язково летіти в далекі краї.

Навколо нас багато місць, які варто відвідати, щоб ближче познайомитись із рідним краєм. Заповідники, культурні центри, історичні пам’ятки та просто мальовничі краєвиди. Більше того, з користю провести дозвілля можна навіть не виїжджаючи за межі столиці. Наприклад, вирушити на прогулянку пам’ятними вулицями, оглянути пам’ятки та пам’ятки архітектури. Такий вояж можна зробити поодинці або з друзями або включитися в оглядову екскурсію з професійним гідом.

— Що дає подорож у різних його видах, яка його психологічна сторона? По-перше, таким чином ми відволікаємось від буденних турбот, повсякденних шаблонів дії. Це дуже добрий спосіб зняти стрес, розвіятися, переключити увагу на щось досі невідоме. По-друге, знаходячись у новому місці або оглядаючи історичний центр свого міста, ви отримуєте інформацію, інтелектуально збагачуючись. Крім того, свіжі та незвичайні відомості стимулюють творчий потенціал, розвивають фантазію, додають нові елементи нашому внутрішньому змісту, що можна використовувати з метою саморозвитку. Також відточуються навички орієнтування біля, стимулюється допитливість. Нові страви і навіть просто особливі запахи запам’ятаються надовго і нагадуватимуть про приємні моменти, — зазначив психолог.

Серед плюсів подорожей фахівець наголошує на можливості знайомитися з новими людьми. Не можна точно знати, хто зустрінеться на шляху: можливо, новий знайомий стане добрим другом або як мінімум близьким товаришем. Інший позитивний момент – емоційна стабілізація. Іноді відпочинок у горах чи природі, особливо жителя мегаполісу, благотворно позначається внутрішньому стані. Вдалині від шуму і суєти міста з’являється можливість подумати про життя і своє місце в ньому — нерідко, перебуваючи в звичному середовищі, ми женемо ці думки, намагаємося засунути їх у довгий ящик.

— Вирушивши, наприклад, на прогулянку історичними кварталами міста, ви можете поставити умовну галочку про ще одну завершену важливу справу. А ось поїздка до іншого регіону чи міста — вже більш ємне підприємство. Подолаючи перешкоди та труднощі, ми відчуваємо задоволення від звершень. Крім цього, стаємо більш відкритими оточенню, толерантними, емоційно стабільними та зрілими, — додав Денис.

Все добре в міру, і навіть постійна зміна обстановки набридає, приїдається, перестає приносити найголовніше задоволення. Однак подорожуючи в розумному та комфортному для себе форматі, можна отримати багатий ресурс для підтримки гарного емоційного стану та зміни життя на краще.