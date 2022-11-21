Психіатри пояснили, чому пасажири частіше плачуть у літаках

Переліт має безліч цікавих ефектів на тіла людей, у тому числі робить людей емоційнішими. Психіатр пояснив, чому люди плачуть у польоті з наукового погляду, передає TheSun.co.uk.

Часто пасажири з подивом кажуть, що під час польоту вони схильніші плакати за переглядом фільму, і не знають чому. Як пояснив доктор Ренді Макінтош, психіатр із Флориди, польоти можуть викликати емоції, тому що подорож загалом явище стресове, а іноді пов’язане з неприємними ситуаціями. Пасажири не усвідомлюють, наскільки напружена мандрівка вплинула на них.

“До того часу, як ви сідаєте, ви, ймовірно, відчували стрес весь день. Емоції вивільняють себе в повітрі так, ніби їх немає на землі”, – каже він.

Крім того, висота польоту може призвести до того, що пасажири мають легку гіпоксію — низький рівень кисню в організмі. Це, у свою чергу, може створити змінений емоційний стан, який може або призвести до ейфорії, або до більш сильного розладу, ніж зазвичай.

У дослідженні Національної бібліотеки медицини США під назвою “Вплив висоти на когнітивні здібності та стан настрою” стверджується, що “первісний настрій, що відчувається на висоті, — це ейфорія, за якою слідує депресія”.

Так, поєднання стресу та вплив висоти на організм створює емоційний стан, через який пасажири з більшою ймовірністю можуть розплакатися.

А доктор Джоді Де Лук вважає, що це також може бути пов’язане з відсутністю контролю. За словами експерта, переліт — це не просто психологічна чи емоційна, але також фізична та фізіологічна подія. Це стан емоційної вразливості.