“Принизливу” для туристів процедуру скасують в аеропортах Таїланду

Митна служба Таїланду в аеропортах більше не проводитиме “принизливого” особистого огляду пасажирів, які володіють дорогими аксесуарами та іншими предметами розкоші. Про це повідомив заступник генерального директора Митного департаменту Пхантонг Лойкулнанта.

За його словами, подібні процедури часто викликають дискомфорт у мандрівників і нерідко псують перше враження про королівство.

“Ми більше не проводитимемо принизливі та нав’язливі особисті огляди гостей, навіть якщо вони носять дизайнерські сумки вартістю сотні тисяч бат або розкішні години за кілька мільйонів бат. Нова політика застосовується щодо особистих речей, а не предметів, що ввозяться для торгівлі”, – запевнив представник влади.

Таким чином, туристи, що в’їжджають, можуть пройти по “зеленому” коридору, якщо у них немає предметів, що підлягають декларуванню. У цю категорію потрапляють особисті речі “в розумній кількості” на загальну суму не більше 20 000 бат, що не є забороненими, а також максимум 200 сигарет або 250 грамів тютюну та не більше 1 літра алкогольних напоїв.