Правила в’їзду на Мальдіви у 2022 році: нові вимоги

Мальдівські острови скасували карантин для туристів із червня 2020 року. З того часу правила в’їзду змінювалися неодноразово. У цій статті ми підготували актуальні умови в’їзду на Мальдіви (з новинами ця інформація оновлюється).

Чи потрібна віза на Мальдіви

Оформляти візу на Мальдіви не потрібно. Громадянам України дозволяється перебувати у країні до 90 днів – без візи. Для цього необхідно мати закордонний паспорт, який діє не менше одного місяця з моменту в’їзду. У паспорті обов’язково має стояти підпис власника.

Діти будь-якого віку теж повинні мати закордонний паспорт.

Правила в’їзду на Мальдіви для українців

Крім закордонного паспорта для поїздки на Мальдіви знадобляться:

Довідка з негативним результатом ПЛР-тесту на коронавірус англійською. Потрібний навіть вакцинований! Мазок потрібно здати не раніше ніж за 96 годин до посадки на рейс (зміни діють з 27 липня 2021 року).

Для тих, хто летить з пересадкою і перебуватиме в транзитному аеропорту більше доби, буде потрібно ще один тест.

Дітям до одного року складати тест не потрібно.

За 24 години до прильоту для кожного відпочиваючого необхідно оформити онлайн-декларацію здоров’я. Декларація має містити відомості про ПЛР-тест. У результаті вам буде видано індивідуальний QR-код, який потрібно буде показати при проходженні прикордонного контролю у роздрукованому вигляді або з мобільного пристрою. Дітям до року декларація не заповнюється.

У роздрукованому вигляді при собі потрібно мати ваучери з даними розміщення в готелі та зворотні квитки.

Не забувайте про туристичний податок green tax (6 доларів з особи за добу, навіть за немовлят). Якщо подорожуєте туром, цей податок швидше за все буде включений у вартість. Перевіряйте перед бронюванням.

В аеропорту при прильоті при виявленні у туриста ознак ГРВІ (підвищеної температури) можуть попросити здати додатковий платний ПЛР-тест. Причому всі його супутники – сім’я чи друзі, з якими він прилетів, також мають скласти тест.

Також персонал аеропорту може вимагати скласти безкоштовний тест у будь-якого, хто прилетів і без ознак хвороби. У разі виявлення коронавірусу хворим – карантин.

Після проходження контролю необхідно знайти стійку свого готелю. Трансфери дозволені лише заброньовані через свій готель чи туроператора.

Чинні коронавірусні обмеження

В аеропорту та в інших громадських місцях слід носити маску, обробляти руки антисептиком та дотримуватися дистанції. Ресторани та магазини відкриті для відвідування.

Туристи з симптомами ГРВІ не допускаються до екскурсій, спа-процедур, дайвінгу та інших організованих розваг.

Існують спеціальні вимоги для тих, хто збирається за час відпустки проживати на різних островах. За два дні до переміщення на інший острів слід надіслати запит на e-mail Міністерства туризму splitstays@tourism.gov.mv. У відповідь буде надіслано письмовий дозвіл або відмову.

Виїзд із Мальдівських островів

Щоб залишити Мальдіви, потрібно, як і при в’їзді, за одну добу до вильоту заповнити онлайн-анкету здоров’я міграційної служби Мальдів. Анкета складається на кожну людину. В результаті вам дадуть QR-код, який слід роздрукувати або зберегти на мобільному пристрої. Цей код необхідно буде показати на паспортному контролі.