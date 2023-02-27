Працівник аеропорту пояснив, чому вантажники кидають багаж пасажирів

У мережі часто з’являються відео з вантажниками з аеропорту, які недбало поводяться з багажем пасажирів — кидають у транспортувальну машину, кидають на землю. Чому такі випадки не рідкість у аеропортах, пояснив колишній співробітник вантажного комплексу.

За високого пасажиропотоку на території повітряної гавані розбирати багаж часу немає, пояснює він.

“Особливо це стосується великих міжнародних аеропортів. Неважливо, про яку країну світу ми говоримо. Вантажити багаж, коли йде наплив, потрібно швидко, немає часу на розсосолювання з кожною конкретно взятою сумкою. Чи вціліє валіза, чи ні, багато в чому залежить від її якості, матеріалу та ваги багажу”, – йдеться він.

Експерт зазначив, що коли спритність у роботі стоїть на першому місці, то говорити про акуратність не доводиться:

Така ж схема роботи в поштових відділеннях. Там точно так само зі швидкістю вітру вантажать бандеролі. І якщо ви надумали відправити щось тендітне або не подбали про збереження матеріалу, упаковавши його абияк, приготуйтеся морально до того, що адресат отримає розбитий мотлох у коробці, а не умовну чашечку чи сувенір”.

Полегшити роботу співробітників вантажного відділу аеропортів можуть пасажири, вважає експерт.

“Не потрібно забивати валізу до максимально дозволеної маси, краще розподілити речі рівномірно в різних сумках. Вся вантажна робота ведеться людьми, а не машинами, тому, коли трапляється валіза вагою 20–30 кілограмів, то акуратності чекати не потрібно. Такий важкий елемент потрібно в протягом кількох секунд підняти та перекинути у вантажну машину”.

Фахівець порекомендував класти тендітні предмети до центру валізи, обклавши його м’якими речами. При виборі сумки перевагу потрібно віддавати тій, де змінна ручка і щільний корпус.

“До речі, ручка вважається найуразливішим елементом, який найчастіше ламається при транспортуванні. Запам’ятайте! Чим більше речей у валізі, тим більше навантаження на корпус і ручки, за які потрібно піднімати його”.

Експерт додав, що дуже важкий вантаж співробітники просто жбурляють, щоб скоріше його транспортувати і позбутися його. На закінчення він наголосив, що за такою схемою працюють усі аеропорти світу.