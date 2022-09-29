Всі розділи
ГоловнаНаукаПовністю електричний пасажирський літак здійснив перший рейс
НаукаТуризм

Повністю електричний пасажирський літак здійснив перший рейс

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Повністю електричний пасажирський літак здійснив перший рейс

Цілком електричний пасажирський літак вперше піднявся в повітря цього тижня. За оцінкою експертів, це значний крок до використання лайнерів із нульовим рівнем викидів у реальній комерційній діяльності.

Літальний апарат Alice, який виготовляє компанія Eviation Aircraft, вилетів 27 вересня з Grant County International Airport у Вашингтоні і знаходився в повітрі 8 хвилин. Політ проходив на висоті трохи більше 1000 метрів.

Alice може використовуватися для перевезення вантажів чи людей. Місткість — дев’ять пасажирів та два члени екіпажу. Максимальна швидкість 480 км/год. У пасажирській модифікації салону відстань між кріслами становить 80 див.

Оптимальна довжина маршруту Alice від 240 до 400 км. Літак приводиться в дію двома електричними силовими установками magni650 із нульовим викидом вуглекислого газу. За заявою компанії, він менш галасливий і «трохи дешевше в експлуатації», порівняно з іншими легкими реактивними або сучасними турбогвинтовими літаками.

Тривалість польоту “Аліси” – одна година, для повної зарядки потрібно близько 30 хвилин.

Eviation повідомила, що замовлення літаків розмістили регіональні американські авіакомпанії Cape Air і Global Crossing Airlines, а DHL Express стала першим вантажним клієнтом компанії.

Це не перший повністю електричний комерційний літак, що піднявся у повітря. Піонером є шестимісний гідролітак, який здійснив політ у канадському Ванкувері у 2019 році.

Минулого року компанія Rolls-Royce розпочала випробування найшвидшого на сьогодні повністю електричного літака, здатного розвинути швидкість понад 620 км/год.

А Hawaiian Airlines інвестувала в електричні морські екраноплани, які можна використовувати для перельотів із острова на острів.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмРосіяТуреччинаCOVID Travel NewsLifeStyleУкраїнаЄгипетСШАМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропасанкціїПоради туристамАвіаперельотиздоров'яПравила в'їзду

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму