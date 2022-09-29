Повністю електричний пасажирський літак здійснив перший рейс

Цілком електричний пасажирський літак вперше піднявся в повітря цього тижня. За оцінкою експертів, це значний крок до використання лайнерів із нульовим рівнем викидів у реальній комерційній діяльності.

Літальний апарат Alice, який виготовляє компанія Eviation Aircraft, вилетів 27 вересня з Grant County International Airport у Вашингтоні і знаходився в повітрі 8 хвилин. Політ проходив на висоті трохи більше 1000 метрів.

Alice може використовуватися для перевезення вантажів чи людей. Місткість — дев’ять пасажирів та два члени екіпажу. Максимальна швидкість 480 км/год. У пасажирській модифікації салону відстань між кріслами становить 80 див.

Оптимальна довжина маршруту Alice від 240 до 400 км. Літак приводиться в дію двома електричними силовими установками magni650 із нульовим викидом вуглекислого газу. За заявою компанії, він менш галасливий і «трохи дешевше в експлуатації», порівняно з іншими легкими реактивними або сучасними турбогвинтовими літаками.

Тривалість польоту “Аліси” – одна година, для повної зарядки потрібно близько 30 хвилин.

Eviation повідомила, що замовлення літаків розмістили регіональні американські авіакомпанії Cape Air і Global Crossing Airlines, а DHL Express стала першим вантажним клієнтом компанії.

Це не перший повністю електричний комерційний літак, що піднявся у повітря. Піонером є шестимісний гідролітак, який здійснив політ у канадському Ванкувері у 2019 році.

Минулого року компанія Rolls-Royce розпочала випробування найшвидшого на сьогодні повністю електричного літака, здатного розвинути швидкість понад 620 км/год.

А Hawaiian Airlines інвестувала в електричні морські екраноплани, які можна використовувати для перельотів із острова на острів.