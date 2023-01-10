Повна плутанина: у Таїланді почався хаос через нові правила для туристів

Спроба повернення ковідних обмежень обернулася Таїланду повним хаосом. Сумний наочний досвід показує, що «індивідуальна», в масштабі однієї країни, спроба повернути ковидні обмеження обернеться лише хаосом, масовими скасуваннями турів та нагальною необхідністю «відкату назад». Також серед наслідків цунамі масових відмін турів (подробиці про ануляції читайте тут) – фінансові та іміджеві втрати Таїланду.

Нагадаємо, за фактом основною метою Таїланду було не допустити спалаху ковіда через повернення китайських туристів — а їх лише в перший день у понеділок 09.01 прибуло до королівства понад 3 тис. Проте запровадити заходи, аналогічні до європейських чи американських — і відправити на масове тестування тільки китайських туристів – Таїланду виявилося просто боязно: влада Китаю вважала б це дискримінацією і ввела б люті санкції проти Таїланду.

Однак рішення у введенні ковідних обмежень приймалося з усією очевидністю на ходу, а може навіть у паніці, і коригувалося кілька разів поспіль. Спочатку в Управлінні цивільної авіації Таїланду заявили, що мандрівники віком від 18 років, які не мають тайського громадянства, повинні подати свідоцтво про вакцинацію, що підтверджує, що вони зробили два щеплення від вакцини, або довідку про одужання від Covid протягом останніх шести місяців (180 днів). Далі почалися перші послаблення – у вимогах з’явилася загадкова «довідка від лікаря», яка мала підтвердити, «чому невакциновані туристи не вакциновані». Хто і як міг видавати таку довідку, в якій формі та якою мовою, а також як підтвердити, що турист не «намалював» її сам собі, залишилося незрозумілим.

Далі з’явилася інформація, що нещеплені все ж таки можуть в’їхати до Таїланду, але серед них проводитиметься якесь «вибіркове тестування».

Очевидно, на цьому етапі вже почалося «цунамі ануляцій» турів, і тайський турбізнес зажадав від уряду опритомніти. Хаос при цьому пояснювали непродуманою політикою влади Таїланду, яка явно намагалася скоригувати зміни, щоб зберегти турпотік із «некитайських ринків».

У результаті «нове рішення» не пропрацювало й півдня: нагадаємо, Таїланд оперативно «дав задній хід» з приводу повернення ковідних обмежень: нові правила не встигли опрацювати й півдня, як уряд офіційно оголосив про їхнє скасування. Міністр охорони здоров’я Таїланду Анутін Чарнвіракул виступив із заявою, в якій офіційно скасував політику, яка вимагає від відвідувачів пред’являти докази вакцинації проти COVID-19. Як причину він послався на достатній рівень імунізації у Китаї та у всьому світі.