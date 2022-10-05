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Туризм

Порожні рейси в Європі поставили під загрозу авіакомпанії та природу

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Порожні рейси в Європі поставили під загрозу авіакомпанії та природу

Рейси – “привиди”, тобто рейси, які авіакомпанії здійснили порожніми за принципом “використовуй або втратиш”, для захисту свого права на потрібний слот в аеропортах Європи, створюють непотрібний трафік в аеропортах і ставлять під загрозу банкрутства самі авіакомпанії плюс безцільно отруюють природу. Йдеться про фактично порожні рейси, які авіакомпаніям доводиться здійснювати, щоб не втратити право на слоти, що не використовуються.

З 2019 року понад 5 тис. рейсів-примар було здійснено лише в аеропортах Великобританії. Йдеться про рейси з 10% і менш завантаженням. Саме таким чином було виконано 35 тисяч зльотів та зльотів.

«Авіакомпаніям доводиться йти на безглузді витрати, щоб зберегти важкодоступні слот-права, інакше вони перейдуть до їхніх конкурентів. Також цей метод створює непотрібний трафік в аеропортах і збільшує забруднення повітря», – заявляють експерти, закликаючи, щоб ці непотрібні правила щодо слотів «були скасовані якнайшвидше».

ДОВІДКА: Слот аеропорту – це дозвіл, виданий авіакомпанії з боку аеропорту, що дозволяє перевізнику виконувати зліт або посадку в цьому аеропорту протягом зазначеного у слоті відрізка часу.

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