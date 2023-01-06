Популярна в українських туристів країна повертає вимоги щодо вакцинації

За повідомленням BangkokPost, відповідно до переглянутих правил в’їзду всі, хто прибуває до Таїланду, повинні будуть пред’явити сертифікат про як мінімум два щеплення від COVID-19, передає Dip.org.ua.

“Нові заходи необхідні, тому що Таїланд є основним напрямком для мандрівників з багатьох країн, включаючи Китай, але заходи не повинні дискримінувати будь-кого”, – заявив міністр охорони здоров’я.

При цьому терміни, коли нові заходи набудуть чинності, не уточнюються. Офіційні особи лише заявили, що вони мають бути застосовані до прибуття китайських гостей. Перші рейси з Китаю очікуються 9 січня.