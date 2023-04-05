Покемони в Таїланді: королівство запустило для туристів цифрову гру, що дає знижки та привілеї

Цифрову гру, що дає знижки та привілеї, запустив для туристів Таїланд. Управління туризму Таїланду (TAT) презентувало другий сезон інноваційного проекту «Amazing Thailand NFTs Season 2». У ході цієї гри, схожої на колись популярний «лов покемонів» Туристи можуть збирати предмети віртуального мистецтва Non-Fungible Token (NFT) в 20 знакових туристичних пам’ятках по всій країні до 30 квітня і заробляти привілеї та спеціальні знижки, які діятимуть до 31 липня У тому числі знижки на авіаквитки, проживання, їжу, а також квитки в деякі музеї – аж до безкоштовного входу.

Що для цього потрібно зробити туристу? Для участі в грі вони повинні завантажити програму YAKS (доступно для Android та iOS) і отримати перші «предмети» віртуального мистецтва NFT після реєстрації. Далі учасники можуть зареєструватися в радіусі двох кілометрів від туристичної пам’ятки, яка бере участь у грі, щоб забрати чергові NFT. Кожен такий предмет, розроблений в Riety Studio, є полароїдною фотографією туристичної пам’ятки.

Дані предмети, що поділяються на дві категорії «Звичайні» та «Рідкісні», зберігатимуться у цифровому гаманці мандрівників, які їх збирають. Всі вони можуть використовуватися для розблокування привілеїв та знижок на авіаквитки, проживання, їжу та напої, покупки та інші туристичні пропозиції. Також “збирачам” будуть доступні знижки аж до безкоштовного входу в такі пам’ятки, як Ват Пхра Кео (Храм Смарагдового Будди), Ват Пхо (Храм Лежачого Будди) та Ват Арун (Храм Світанку).

Як відзвітував голова ТАТ Ютасак Супасорн, минулого сезону туристи накопичили 17 118 NFT із 3999 предметів у кожному з п’яти місць, другий сезон обіцяє бути ще більш видовищним. Минулого року проект стимулював туристичні витрати на суму близько 43 мільйонів бат. «Розширена ініціатива Amazing Thailand NFT наголошує на прихильності ТАТ до використання технологій та інновацій для перетворення тайського туризму в інтелектуальний туризм. Цифрові технології змінюють правила гри, і ми хочемо надихнути туристів на більшу кількість подорожей Таїландом за допомогою NFT Digital Art. Серед них ми представимо туристам три основні різновиди наших продуктів: «природа, яку потрібно зберегти», «їжа, яку потрібно дослідити» та «таємниця, яку потрібно відкрити», і запропонувати їм новий значний досвід подорожей», – заявив глава ТАТ.

Він також заявив, що у другому сезоні 24 000 унікальних творів мистецтва NFT очікують відкриття у 20 туристичних пам’яток та пам’яток у п’яти регіонах Таїланду. Наводимо для туристів всі основні місця: