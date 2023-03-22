Подорожі під час Рамадану: що потрібно знати туристу

В останні роки інтерес до подорожей до мусульманських країн значно зріс. ДІП розповіли, до чого потрібно бути готовими туристам, які подорожують до мусульманських країн під час Рамадану.

У країнах Близького Сходу та Північної Африки проживає багато мусульман. А це означає, що більшість ресторанів та інших місць громадського харчування буде закрито вдень або змінить графік роботи, змістивши його на час, близький до заходу сонця. Алкоголь у містах цих країн теж буде важче знайти, хоча найчастіше у тому самому Єгипті туристів на даний момент це стосується меншою мірою.

Під час Рамадану деякі туристичні об’єкти змінюють графік роботи. Музеї нерідко працюють з ранку до обіду та ще кілька годин на заході сонця. По-перше, не так просто працювати весь день, не тримаючи і макової росинки в роті (пост дуже строгий). У цьому випадку деякі заходи можуть бути скасовані, скорочені за часом або пропонуватися лише вранці. По-друге, з настанням заходу сонця багато мусульман прагнуть возз’єднатися зі своїми сім’ями для першої трапези та молитов.

У таких країнах, як Індія та Малайзія, проживає велика кількість мусульман, але багато людей також сповідують індуїзм, буддизм, християнство або взагалі залишаються осторонь релігії. Тут буде набагато простіше знайти їжу та алкоголь у будь-який час, а туристичні пам’ятки, швидше за все, працюватимуть за звичайним графіком.

Туреччина та Індонезія також є переважно мусульманськими країнами, але жодна з них не така сувора, як арабські держави під час Рамадану (наприклад, Марокко та Катар). У великих турецьких містах ви побачите, що бізнес працює у звичайному режимі, а їжу та алкоголь буде так само легко знайти, як жувальну гумку. Виняток – зовсім невеликі, нетуристичні міста.

В Індонезії деякі ресторани можна закрити протягом дня. Виняток – великі мережеві заклади. Оскільки на Балі більшість населення становлять індуїсти, Рамадан практично не торкається цього курорту.

Продовжуючи тему їжі, слід зазначити, що під час Рамадану є негласне правило, згідно з яким є на вулиці або в громадському місці не рекомендується. Подумайте про це, коли вирішите розгорнути шоколадку під час екскурсії з гідом-мусульманіном, який дотримується суворого посту. Ніхто не очікує, що ви приєднаєтеся до посту, але виявити повагу до тих, хто постить – безцінно.

Деякі кафе та ресторани, що працюють у денні години, закривають вікна щільними шторами, щоб не спокушати тих, хто постить. Готелі, які обслуговують туристів, зазвичай не переривають подачу харчування, навіть якщо персонал дотримується посту.

Не дивуйтеся, якщо на заході сонця ви побачите волонтерів, які роздають на вулиці воду і легке перекушування (наприклад, фініки). Щоб підготуватися до довгого дня посту, багато мусульман рано встають на сухур – передсвітанкову трапезу, яка може бути вже о третій ночі. Після цього вони нічого не їдять і не п’ють, навіть воду, до заходу сонця.

Іфтар – це вечірня трапеза під час Рамадану. У деяких країнах (наприклад, у Єгипті) великі загальні обіди проводяться прямо на вулиці. Причому може приєднатися будь-який бажаючий, оскільки нерідко іфтар має благодійне підґрунтя.

Поки мусульмани насолоджуються вечерею, багато магазинів буде закрито – це ще один момент, про який важливо знати туристу. До речі, під час іфтара у вас з’явиться рідкісна можливість прогулятися раніше дуже багатолюдним, але спорожнілим на цей час місцям.

Про початок молитви, наприклад, у Дубаї мусульман сповіщають пострілом з гармати. Це стало традицією тут приблизно із 1960-х років. У 2023 році туристи мають можливість побачити даний ритуал, перебуваючи в Expo City Dubai.

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