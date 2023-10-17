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ТаїландТуризм

Почалися масові скасування бронювань турів до Таїланду: туризм королівства поставлений під загрозу

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Почалися масові скасування бронювань турів до Таїланду: туризм королівства поставлений під загрозу

Готелі та туроператори Таїланду закликали уряд терміново вирішити проблему криміналу та незаконного обігу зброї. В іншому випадку туризм королівства буде поставлений під загрозу, хоча перші збитки від бандитизму він уже відчув.

Цього разу генератором цього скандалу виступили не росіяни, а китайські туристи – після інциденту зі стріляниною в курортній провінції Чіангмай почалися масові скасування бронювань турів до Таїланду з Піднебесної, а китайці – основні туристи в Королівстві, та ще й найбільші марнотрати, що особливо цінно.

Як повідомляє тайське видання Thaiger, причина для того — НП зі стріляниною в торговому центрі Siam Paragon, яка сталася ще 3 жовтня. Тоді в результаті інциденту загинули троє людей, але головне, що серед них виявився «китайський турист, який «потрапив під роздачу», і були поранені ще четверо. Це похитнуло довіру китайських мандрівників до Таїланду і наслідки налякали тайський бізнес.

Внаслідок інциденту близько 60 000 китайських туристів скасували свої поїздки до країни. Дані аеропортів Таїланду вказують зниження кількості китайських відвідувачів з 650 000 до 590 000, що означає зниження на 9,2%.

Як заявив Чутідеч Промкаєнгарм, помічник менеджера Standard Tour Co Ltd, провідного туроператора в північному регіоні, фіксується «тимчасовий вплив на довіру туристів через інцидент зі стріляниною». «Незважаючи на те, що не всі бронювання від китайських туристичних груп було скасовано, багато хто відклав свої поїздки. Деякі китайські користувачі мережі висловили небажання відвідувати країну, де володіння зброєю не є незаконним», – додав він.

Цю оцінку підтримав і Пайсарн Сукчароєн, президент Асоціації готелів Північного Таїланду. За його оцінками, понад 30% бронювань готелів було відкладено відразу після інциденту. «Введення урядом заходів щодо контролю за вогнепальною зброєю може допомогти відновити довіру», – додав він.

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