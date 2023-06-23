Пляжний етикет: топ-5 правил, про які потрібно знати кожному

У будь-якому громадському місці є свої правила етикету, і пляж не виняток. Деякі з цих правил суворо регламентуються, інші є негласними.
Щоб не вдарити в бруд обличчям і не зіткнутися з поглядами інших відпочиваючих, що засуджують, важливо дотримуватися негласних правил пляжного етикету.
Не струшувати пляжний рушник
Струшувати рушник на пісочному пляжі в розпал сезону, коли довкола вас десятки інших відпочиваючих, – вкрай погана ідея. Пісок розлетиться на всі боки і створить масу незручностей не тільки для вас, але і для інших людей. Щоб струснути рушник, знайдіть для цього відокремлене місце. Або акуратно зметіть пісок руками.
Не носити купальники за межами пляжу
На курортах люди часто дозволяють собі прогулюватися в купальниках вулицями і навіть заходити до магазинів та ресторанів, що вкрай дратує місцевих жителів. У деяких містах для відпочиваючих, які дозволяють собі ходити у такому вигляді, передбачені штрафи. У деяких місцях штрафів немає, але зі схваленням оточуючих ви не зіткнетеся.
Слухати музику у навушниках
Поважайте свободу на відпочинок інших людей – зовсім не факт, що ваш музичний смак доведеться їм до вподоби. До того ж багато хто приходить на пляж для того, щоб відпочити у спокійній обстановці без музичного супроводу.
Не сперечатися з рятувальниками
Іноді здається, що рятувальники надто емоційні та пильні, але це не так. Якщо рятівник розмахує руками і свистить, очевидно він хоче застерегти вас від необдуманих дій. В даному випадку недбалість рятувальника може коштувати комусь життя.
Перевіряти, чи можна з’являтися на пляжі з собакою
На деяких пляжах суворо заборонено з’являтися з вихованцями, оскільки їх екскременти нерідко забруднюють узбережжя. Однак існують і ті пляжі, куди можна наводити собак. Багато пляжів відкриті для чотирилапих друзів цілий рік, крім літніх місяців. Найголовніше в даному випадку – вигулювати вихованця на повідку і прибирати за ним за потреби.