Пляжний етикет: топ-5 правил, про які потрібно знати кожному

У будь-якому громадському місці є свої правила етикету, і пляж не виняток. Деякі з цих правил суворо регламентуються, інші є негласними.

Щоб не вдарити в бруд обличчям і не зіткнутися з поглядами інших відпочиваючих, що засуджують, важливо дотримуватися негласних правил пляжного етикету.

Не струшувати пляжний рушник

Струшувати рушник на пісочному пляжі в розпал сезону, коли довкола вас десятки інших відпочиваючих, – вкрай погана ідея. Пісок розлетиться на всі боки і створить масу незручностей не тільки для вас, але і для інших людей. Щоб струснути рушник, знайдіть для цього відокремлене місце. Або акуратно зметіть пісок руками.

Не носити купальники за межами пляжу

На курортах люди часто дозволяють собі прогулюватися в купальниках вулицями і навіть заходити до магазинів та ресторанів, що вкрай дратує місцевих жителів. У деяких містах для відпочиваючих, які дозволяють собі ходити у такому вигляді, передбачені штрафи. У деяких місцях штрафів немає, але зі схваленням оточуючих ви не зіткнетеся.

Слухати музику у навушниках

Поважайте свободу на відпочинок інших людей – зовсім не факт, що ваш музичний смак доведеться їм до вподоби. До того ж багато хто приходить на пляж для того, щоб відпочити у спокійній обстановці без музичного супроводу.

Не сперечатися з рятувальниками

Іноді здається, що рятувальники надто емоційні та пильні, але це не так. Якщо рятівник розмахує руками і свистить, очевидно він хоче застерегти вас від необдуманих дій. В даному випадку недбалість рятувальника може коштувати комусь життя.

Перевіряти, чи можна з’являтися на пляжі з собакою

На деяких пляжах суворо заборонено з’являтися з вихованцями, оскільки їх екскременти нерідко забруднюють узбережжя. Однак існують і ті пляжі, куди можна наводити собак. Багато пляжів відкриті для чотирилапих друзів цілий рік, крім літніх місяців. Найголовніше в даному випадку – вигулювати вихованця на повідку і прибирати за ним за потреби.