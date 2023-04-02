Пляж популярного острова Таїланду кишить акулами: туристам дозволено заходити в море лише по коліна

Води бухти Майя на популярному у туристів острові Ко-Пхі-Пхі-Ле у південно-західній частині Таїланду в Андаманському морі почали кишіти акулами. Тепер туристам дозволяється заходити у воду лише по коліно, повідомляє Foxnews.

У 2018 році місцева влада стурбувалася екологічними збитками, які завдають зростаючої кількості туристів екосистемі, і оголосили про тимчасове закриття острова для відвідувань. Спочатку обмеження мало тривати лише чотири місяці, але в результаті пандемії коронавірусу та інших подій розтяглося на чотири роки.

За цей час популяція акул біля острова повністю відновилася і стала чудово почуватися. У 2022 році влада дозволила обмежений туризм на острів, але продовжувала відстежувати кількість акул. Виявилося, що туристів знову призвело до зниження популяції. Захисники природи вимагають посилити обмеження, але влада не поспішає це робити. Туризм становив 12% ВВП Таїланду до пандемії, а прибутки від національного парку острова Пхі-Пхі скоротилися майже вдвічі після заборони туризму.

«Ми сподіваємося, що з урахуванням введених обмежень ми зможемо пом’якшити вплив на акул і знайти найкращий спосіб співіснування туризму та навколишнього середовища», – сказав морський дослідник Метаві Чуангчароєнді з цього приводу.

На даний момент на острові діють спеціальні обмеження та правила відвідування. Так, туристичні човни мають причалювати на іншому боці острова, а відвідувачі – йти до пляжу пішки. Кількість відвідувачів, що допускаються щогодини на пляжі, обмежена 375. У воду дозволяється заходити максимум по коліно.

Пляжі острова Пхі-Пхі-Ле набули популярності після виходу фільму «Пляж» з Леонардо Ді Капріо у 2000 році. У період максимального завантаження до 2018 року острів приймав 5’000 туристів та 200 човнів на день.