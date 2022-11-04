Після безперервних нападів трансвеститів на туристів у Паттайї там відновили туристичний блокпост

Занедбаний і зруйнований туристичний блокпост у Паттайї, співробітники якого раніше займалися обслуговуванням мандрівників, упорядкували після низки безперервних нападів злодіїв-ледібоїв на туристів у цьому районі.

Цього року Паттайя стала епіцентром крадіжок золотих намист, переважно за участю спритних злодіїв-трансвеститів у індійських туристів, передав The Thaiger.

Повідомлялося про десятки таких інцидентів. Перерахуємо їх:

Весною ціла банда «в сексуальних сукнях» «обчистила» одного з них.

У липні поліція Паттайї розповіла про індійського туриста, якого обікрала жінка трансгендерка. Її «улов» – золоте намисто вартістю близько 1 тис. долларів.

У серпні в іншого індуса вкрали 12.000 бат (близько 500$) готівкою та інші цінні речі під час сумнозвісного маршруту по Паттайї. 33-річний Вішал Вайбхау заявив, що два ледібоя пограбували його після того, як він відмовився від їхніх «послуг».

Раніше цього місяця два трансвестити також вкрали золотий ланцюжок у російського туриста.

Що малося на увазі під словом «ремонт»? На фотографіях, зроблених Pattaya Mail, видно будку-кіоск, розташовану навпроти готелю Royal Garden Plaza на Біч-Роуд, обмальована графіті. Поліція Паттайї разом із членом міської ради Ніком Сангкеєм спільними зусиллями очистила, пофарбувала іржаву будку та замінила там лампочки.

Туристичний блокпост практично не пропонував жодних послуг із доковідного 2019 року. Але тепер, коли блокпост приведений у належний вигляд, там знову сидітимуть співробітники для надання невідкладних послуг туристам та оперативного запобігання злочинам.