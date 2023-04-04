Пілот-початківець в Австралії вижив після аварії літака на висоті в півкілометра

Коли чоловік потрапив до шпиталю, то медичний персонал був здивований, як він пережив таку авіакатастрофу, повідомляє Daily Mail.

За інформацією видання, аварія сталася з 27-річним бізнесменом Джейком Ельвеном під час другого тренувального польоту з інструктором у південно-західному передмісті Сіднея. Біля надлегкого літака відмовив двигун.

Повітряне судно звалилося на землю і врізалося в дерево. Джейк втратив свідомість, а “прокинувся вже в кущах догори дригом”.

“Це було цікаве відчуття. Чим ближче ми підлітали до землі, тим більше я думав, що зараз буде боляче. Я знепритомнів на якийсь час після сильного удару об дерево, але я пам’ятаю, що перше, про що я подумав, коли прокинувся: “Вау, я не можу повірити, що вижив!” – розповів потерпілий Daily Mail Australia.

З місця аварії бізнесмен вийшов “цілком дезорієнтованим” і зі зламаною ногою: він опублікував відео в соцмережах про свої пригоди.

“Другий політ літаком, і, скажу чесно, бувало і краще”, – сказав він, знімаючи на відео свої травми обличчя та ніг. Потім він направив камеру на понівечені уламки літака, сказавши: “Це все, що від нього залишилося”, – описує відеоролик таблоїд.

Джейк розповів, що його інструктора на злітно-посадковій смузі забрала дружина та повезла його для отримання медичної допомоги, а сам постраждалий півтори години самостійно діставався Королівської лікарні принца Альфреда.

Але коли містер Ельвен нарешті дістався до медзакладу, він був приголомшений реакції медперсоналу, який не повірив, що він вижив в авіакатастрофі.

“Вони мало не відправили мене до психіатричної лікарні, коли я ввалився без взуття, весь у крові та ще й до того ж покритий брудом та корою”, – пізніше розповів Джейк журналістам.

Він додав, що лікарі повірили йому лише коли він показав їм відео на телефоні.

“На щастя, мені була потрібна лише одна операція на місцях, які найбільше постраждали від удару, і в мене була зламана нога”, – описує свій незабутній досвід пілот-новачок.

Ельвен розповів ЗМІ, що планує знову повернутися в повітря, як тільки видужає, і хоче якось купити свій власний літак.