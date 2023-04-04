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АвстраліяТуризм

Пілот-початківець в Австралії вижив після аварії літака на висоті в півкілометра

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Пілот звалився на землю в літаку і опублікував відео у соцмережах

Коли чоловік потрапив до шпиталю, то медичний персонал був здивований, як він пережив таку авіакатастрофу, повідомляє Daily Mail.

За інформацією видання, аварія сталася з 27-річним бізнесменом Джейком Ельвеном під час другого тренувального польоту з інструктором у південно-західному передмісті Сіднея. Біля надлегкого літака відмовив двигун.

Повітряне судно звалилося на землю і врізалося в дерево. Джейк втратив свідомість, а “прокинувся вже в кущах догори дригом”.

“Це було цікаве відчуття. Чим ближче ми підлітали до землі, тим більше я думав, що зараз буде боляче. Я знепритомнів на якийсь час після сильного удару об дерево, але я пам’ятаю, що перше, про що я подумав, коли прокинувся: “Вау, я не можу повірити, що вижив!” – розповів потерпілий Daily Mail Australia.

З місця аварії бізнесмен вийшов “цілком дезорієнтованим” і зі зламаною ногою: він опублікував відео в соцмережах про свої пригоди.

“Другий політ літаком, і, скажу чесно, бувало і краще”, – сказав він, знімаючи на відео свої травми обличчя та ніг. Потім він направив камеру на понівечені уламки літака, сказавши: “Це все, що від нього залишилося”, – описує відеоролик таблоїд.

Пілот-початківець в Австралії вижив після аварії літака на висоті в півкілометра

Джейк розповів, що його інструктора на злітно-посадковій смузі забрала дружина та повезла його для отримання медичної допомоги, а сам постраждалий півтори години самостійно діставався Королівської лікарні принца Альфреда.

Але коли містер Ельвен нарешті дістався до медзакладу, він був приголомшений реакції медперсоналу, який не повірив, що він вижив в авіакатастрофі.

Пілот-початківець в Австралії вижив після аварії літака на висоті в півкілометра

“Вони мало не відправили мене до психіатричної лікарні, коли я ввалився без взуття, весь у крові та ще й до того ж покритий брудом та корою”, – пізніше розповів Джейк журналістам.

Він додав, що лікарі повірили йому лише коли він показав їм відео на телефоні.

Пілот-початківець в Австралії вижив після аварії літака на висоті в півкілометра

“На щастя, мені була потрібна лише одна операція на місцях, які найбільше постраждали від удару, і в мене була зламана нога”, – описує свій незабутній досвід пілот-новачок.

Ельвен розповів ЗМІ, що планує знову повернутися в повітря, як тільки видужає, і хоче якось купити свій власний літак.

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