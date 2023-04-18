Пілот і стюардеса відверто розповіли про примхи VIP-клієнтів

Пілот та стюардеса анонімно розповіли виданню Daily Mail найцікавіші історії зі своєї трудової діяльності в авіації. Дівчата відпрацювали на приватних бортах близько п’яти років — за цей час вони мали як позитивний, так і негативний досвід.

За словами пілота, за час роботи вона встигла перевести 35 VIP-персон, а стюардеса – понад 50 дуже важливих пасажирів.

Це керівники компаній, мільярдери, актори, продюсери, музиканти та спортсмени. Клієнти всі різні, але їх поєднує одне — багатство.

Пілот розповів, що іноді VIP-пасажири навіть просять їх приєднатися до вечірки.

“Одна з бортпровідниць увійшла до кабіни і запитала, чи може один із пілотів потанцювати з пасажирами в салоні”, – ділиться пілот.

За її словами, сильні цього світу люблять контролювати не тільки своїх підлеглих, а й літак, і співробітників авіалінії.

“Якось мене змусили розгойдувати літак вгору і вниз, щоб пасажирам рейсу було веселіше танцювати”, – доповнює дівчина.

За її розповідями, дуже важливі персони вкрай трепетно ставляться до безпеки своїх вихованців. “Молоді” пасажири вимагають до себе не менше уваги, ніж найпримхливіші інстадіви.

“Бортпровідника попросили особисто пристебнути ременями безпеки кожного пасажира, включаючи маленького песика”, – розповідає спікер.

Стюардеса, яка працювала на приватному літаку, вважає, що в її роботі було не менше божевільних запитів.

“Однією з найдивніших вимог клієнта було не дивитися йому у вічі і не розмовляти з ним. Ми спілкувалися виключно через особистого помічника”, – доповнює бортпровідниця.

Що стосується дивних клієнтів, пілот перевершила наші очікування. Якось їй довелося перевозити злочинця із трьома озброєними охоронцями.

“Я літала із ув’язненим, якого мали екстрадувати з Австралії до США. У літаку його супроводжували троє озброєних маршалів. Скажу чесно, це трохи нервувало”, – зізнається пілот.

Досвід бортпровідниці був менш тривожним. Вона зізналася, що застала своїх VIP-клієнтів у цікавій ситуації.

“Я сіла поряд з головною кабіною, коли раптово задзвонив сигнал виклику. Подумала, що клієнтам потрібно долити шампанського або щось таке.

Коли я відчинила двері, зрозуміла, що напівголі пасажири у пориві пристрасті зовсім випадково натиснули кнопку. Довелося швидко ретируватися”, – зробила зізнання стюардеса.

Скільки люди готові платити за подібні пригоди та особливе обслуговування на кшталт вінтажного шампанського?

“Я сказала б, що вартість приватних літаків коливається від 20 тисяч до мільйона доларів. У мене був клієнт, який місяць тому витратив мільйон доларів”, – порахувала стюардеса.

На цьому витрати багатих та важливих не закінчуються. За словами дівчини, користувачі приватних літаків можуть бути вкрай щедрими.

“Найбільші чайові за мою кар’єру — 2 тисячі доларів за те, щоб я просто дала спокій пасажирові і дала йому поспати.

Одного разу клієнт як подяка подарував мені пляшку шампанського за 4 тисячі доларів”, – згадала дівчина.

На запитання про найприємніших пасажирів приватного літака пілот зізналася, що найбільше їй подобається возити спортсменів та бізнесменів.

“Вони майже завжди прибувають вчасно і не вередують”, – розповіла “незнайомка”.

Не менш виховано поводяться і найнезвичайніші пасажири в будь-якому літаку — тварини, а саме хом’яки та кішки. Коли справа доходить до проблемних клієнтів, обидві дівчата виділяють представників шоу-бізнесу.

“Як правило, музиканти та продюсери люблять качати свої права. Вони вкрай непунктуальні та неповажні щодо обслуговуючого персоналу”, – підсумували дівчата.