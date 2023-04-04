Перебування туристів у Таїланді тепер урізане на 15 днів

Термін безвізового перебування у Таїланді громадян приблизно 60 країн з 1 квітня скоротився з 45 до 30 днів. Місцевий уряд не продовжив тимчасове візове послаблення, що набуло чинності 1 жовтня 2022 року і діяло до 31 березня 2023 року, повідомило Управління з туризму Таїланду.

Нагадаємо, що до 1 жовтня 2022 року туристи могли перебувати у Таїланді без візи до 30 днів. Однак у рамках політики із залучення більшої кількості туристів цей термін було збільшено до 45 днів. Візове послаблення діяло до 31 березня 2023 року з можливістю продовження окремою постановою. Проте уряд країни не зміг його підписати, і тепер правила відвідин Таїланду знову стали колишніми.

Управління туризму Таїланду намагалося продовжити 45-денну візу, але зіткнулося з бюрократичними проблемами. Уряд країни нещодавно пішов у відставку, і до нових виборів у травні працює в обмеженому режимі, не маючи права та можливості підписати необхідні документи. Очікується, що ситуація виправиться у травні-червні.

Скорочення терміну безвізового перебування у Таїланді не повинне вплинути на туристів, які приїжджають до країни у короткострокову відпустку. Однак це завдасть труднощів людям, які працюють віддалено і планували залишитися в Таїланді довше.