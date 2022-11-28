Пасажирам літака пояснили, чому небезпечно відкидати крісло повністю

Повне відкидання спинки крісла в літаку прийнято вважати одним із способів зробити незручні перельоти більш терпимими. Проте президент Асоціації хіропрактиків Австралії Ендрю Лоуренс для Escape назвав дві причини, чому небезпечно повністю відкидати своє крісло.

За його словами, повністю відкинуте назад сидіння — це не лише подразник для інших пасажирів, а й спосіб забезпечення свого організму фізіологічними проблемами. Йдеться зовсім не про розбірки з попутником, а про довгострокове здоров’я спини.

Найкраще становище для комфортного відпочинку і дрімоти в економ-класі – це «злегка відкинута спинка крісла» і подушка, яку слід покласти біля основи хребта, щоб допомогти зберегти поперековий вигин і зменшити тиск на стику нижньої частини спини та тазу. Саме таке положення забезпечує більшу підтримку нижньої частини спини під час перельотів.

«Що стосується скелета, таз – особливо сіднична кістка або тверді кісткові утворення, на яких ми сидимо, – і область з’єднання хребта і тазу зазнають найбільшого тиску, коли ми сидимо прямо і не сплять. Але коли ми спимо, шия зазнає найбільшого тиску», — пояснив експерт.

Нахил крісла — не єдиний фактор, який змінює правила гри, коли справа доходить до відпочинку в літаках. Виявляється, переважна більшість пасажирів також неправильно використовують дорожні подушки для шиї.

Доктор Майкл Бреус, або доктор сну, як його називають американські телеглядачі, є одним із провідних світових експертів зі сну та професіоналом, коли справа доходить до сну в транспорті. Згідно з його рекомендацією, насправді U-подібні подушки слід використовувати у перевернутому вигляді: «І ще одна річ, яку я кажу своїм клієнтам: якщо у вас U-подібна подушка для шиї, поверніть її так, щоб нижня частина U опинилася під підборіддям. Так треба тому, що ваша голова схильна до похитування, що зрештою розбудить вас, а обертання подушки зупиняє похитування голови».

Втім, є туристи, які ставлять ввічливість вище за власний комфорт і категорично проти відкидання спинки крісла, стверджуючи, що це несправедливо по відношенню до пасажирів, що сидять ззаду. Так, один із противників такого способу перельоту навів свій аргумент на форумі Reddit: «Немає нічого гіршого, ніж коли ви нарешті влаштувалися на своєму середньому місці, між двома величезними людьми, а людина перед вами відкидає своє сидіння. Ви втрачаєте половину свого простору і змушені дивитися телевізор за кілька сантиметрів від свого обличчя. Ми всі застрягли разом у консервній банці, простір обмежений. Я не хочу, щоб людина переді мною відкидалася в мій особистий простір».

Терпіти відкинуте на туриста крісло необов’язково. Так, одна стюардеса раніше розповіла Sun Online Travel, як змусити людину, яка сидить перед вами, знову привести спинку у вертикальне положення. «Якщо є медична причина, через яку людині потрібний додатковий простір для ніг, тоді ми можемо втрутитися. Наприклад, якщо ви скажете нам, що у вас в анамнезі був тромбоз глибоких вен, ми можемо попросити пасажира, що сидить попереду, підняти своє крісло. Якщо це серйозна проблема, ми можемо навіть пересадити вас на місце в першому ряду або, можливо, навіть підвищити клас вашого обслуговування, щоб у вас було більше місця для ніг або щоб не довелося мати справу з кріслом з відкидною спинкою».